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    Українська збірна з хокею перемогла в стартовому матчі Турніру чотирьох націй

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    Українці зламали опір литовців лише в серії буллітів - Українська збірна з хокею перемогла в стартовому матчі Турніру чотирьох націй
    Українці зламали опір литовців лише в серії буллітів
    ФХУ

    Команда Олега Ігнатьєва здобула складну перемогу в серії буллітів

    7 листопада на льоду броварської арени «Термінал» стартував хокейний турнір чотирьох націй серед молодіжних збірних.

    Молодіжній команді України вдалося вирвати перемогу у збірної команди Литви у серії післяматчевих кидків.

    Ні в основних 60 хвилин, ні в додатковий час командам так вдалося відкрити рахунок на табло. Як гравці не старалися, шайба у ворота не йшла.

    Лише в серії післяматчевих кидків Євген Зик зміг обіграти воротаря суперників Фаустаса Науседу і принести українській команді бажану перемогу.

    Після першого ігрового дня молодіжна збірна команда України посідає друге місце у турнірній таблиці.

    Перший щабель зайняла білоруська клубна команда «Мінські Зубри», яка перемогла збірну Польщі – 3:2.

    Сьогодні, 8 листопада, українці о 19:00 гратимуть з поляками.

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    Збірна України хокей Олег Ігнатьєв Євген Зик Фаустас Науседа
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