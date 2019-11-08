Українська збірна з хокею перемогла в стартовому матчі Турніру чотирьох націй



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Українці зламали опір литовців лише в серії буллітів ФХУ

Команда Олега Ігнатьєва здобула складну перемогу в серії буллітів

7 листопада на льоду броварської арени «Термінал» стартував хокейний турнір чотирьох націй серед молодіжних збірних.

Молодіжній команді України вдалося вирвати перемогу у збірної команди Литви у серії післяматчевих кидків.

Ні в основних 60 хвилин, ні в додатковий час командам так вдалося відкрити рахунок на табло. Як гравці не старалися, шайба у ворота не йшла.

Лише в серії післяматчевих кидків Євген Зик зміг обіграти воротаря суперників Фаустаса Науседу і принести українській команді бажану перемогу.

Після першого ігрового дня молодіжна збірна команда України посідає друге місце у турнірній таблиці.

Перший щабель зайняла білоруська клубна команда «Мінські Зубри», яка перемогла збірну Польщі – 3:2.

Сьогодні, 8 листопада, українці о 19:00 гратимуть з поляками.