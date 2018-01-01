Українське дербі в Іспанії: команда Коноплянки перемогла команду Маліновського

Українці не змогли відзначитись чимось особливим

7 січня в іспанському Бенідормі відбувся товариський матч між німецьким «Шальке», в якому виступає Євген Коноплянка, і бельгійським «Генком», в складі якого грає Руслан Маліновський. Обидва клуби проводять в іспанському містечку свої тренувальні збори. У спарингу переміг клуб Євгена Коноплянки з рахунком 2:1. Українець



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«Шальке» - «Генк». Фото: schalke04.de

Українці не змогли відзначитись чимось особливим

7 січня в іспанському Бенідормі відбувся товариський матч між німецьким «Шальке», в якому виступає Євген Коноплянка, і бельгійським «Генком», в складі якого грає Руслан Маліновський. Обидва клуби проводять в іспанському містечку свої тренувальні збори.

У спарингу переміг клуб Євгена Коноплянки з рахунком 2:1. Українець провів на полі 45 хвилин і нічим особливим не відзначився.

У перерві наставник «Шальке» Доменіко Тедескі повністю поміняв весь склад і на позиції Коноплянки з'явився новачок команди Марко П’яца. Саме він на 50-й хвилині і забив перший м'яч гельзенкірхенців в цьому році.

На 80-й хвилині Брель Емболо подвоїв перевагу «кобальтових». Однак, за дві хвилини до фінального свистка розрив до мінімуму скоротив форвард «Генка» Нікос Кореліс. Українець Руслан Малиновський провів у складі бельгійців весь другий тайм нічим особливим не відзначившись.

«Шальке» Євгена Коноплянки відновить свої виступи в Бундеслізі 13-го січня поєдинком проти «РБ Лейпцигу». На даний момент гельзенкірхенці з 30-ма очками займають друге місце в турнірній таблиці німецької першості.

«Генк» Руслана Маліновського має в активі 24 пункти і в бельгійському Дивізіоні А знаходиться на 12-му місці. Свій наступний матч у першості Бельгії підопічні Філіпа Клемана проведуть 16 січня на виїзді з «Остенде».

Джерело: zbirna.com