Українські баскетболістки вдало виступили на етапі Юнацької європейської ліги
- Сьогодні, 21:14
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У другому турі турніру юні українки виграли п'ять матчів з п'яти
Київська «Тейваз-Багіра», що бере участь у Юнацькій європейській баскетбольній лізі, (вікова група дівчата – 2005 р.н.) без поразок пройшла турнірну дистанцію у другому турі змагань.
У чеській Остраві підопічні Ірини Нагорної та Лариси Єщенко провели п’ять матчів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Найзапеклішим для українок виявилося протистояння з росіянками – пітерською «Школа-221». «Тейваз-Багірі» вдалося схилити шальки терезів на свій бік – 48:44.
Не менш принциповим було суперництво з талліннським «Аудентесом». Його також виграли українки – 43:40.
Результати виступів «Тейваз- Багіри» (U-13) у другому турі EYBL:
«Тейваз-Багіра» – «Рапла» (Естонія) – 45:15
«Тапіолан Хонка» (Фінляндія) – «Тейваз-Багіра» – 38:51
«Тейваз-Багіра» – «Школа-221» (Росія) – 48:44
«Аудентес» (Таллінн, Естонія) – «Тейваз-Багіра» – 40:43
«Острава» (Чехія) – «Тейваз-Багіра» – 24:55
Після двох турів «Тейваз-Багіра» ділить друге-четверте місця з командами СДЮСШОР (Гродно, Білорусь) і «Рідзене» (Рига, Латвія). Лідирує естонський «Аудентес», який має єдину поразку у пасиві саме від українок.
Наступний тур EYBL для дівочих команд U-13 відбудеться на початку березня у Польщі та Естонії. «Тейваз-Багіра» змагатиметься у Таллінні.