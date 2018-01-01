Українські боксери провели перші поєдинки у новому сезоні німецької Бундесліги

Шестак і Бабич стартували з перемог, а Вихрист виграв дербі у Бабича

Четверо представників національної збірної України провели перші поєдинки у німецькій Бундеслізі, яка стартувала 13 січня 2018 року. Про це повідомив тренер збірної України харків’янин Валерій Даниленко, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. «Усі наші хлопці увійшли до головного складу команд і на високому рівні провели



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Шестак і Бабич стартували з перемог, а Вихрист виграв дербі у Бабича

Четверо представників національної збірної України провели перші поєдинки у німецькій Бундеслізі, яка стартувала 13 січня 2018 року.

Про це повідомив тренер збірної України харків’янин Валерій Даниленко, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

«Усі наші хлопці увійшли до головного складу команд і на високому рівні провели свої поєдинки. Вітаю Ярослава Харциза та Юрія Шестака з упевненими дебютними перемогами», - зазначив він.

Юрій Шестак (вагова категорія 60 кг), Ярослав Харциз (64 кг) та Олександр Бабич (+91 кг) представляють боксерський клуб BSK Hannover-Seelze (Ганновер, Німеччина). А Віктор Вихрист (+91 кг) підписав контракт з клубом BC Traktor Schwerin.

У стартовому поєдинку змагань зійшлися якраз команди, за які і виступають представники збірної України.

За результатами проведених двобоїв загальну перемогу у зустрічі здобула команда BSK Hannover-Seelze з рахунком 13:11.

Відповідно до проведених поєдинків, дебютні перемоги вибороли Харциз і Шестак. Крім того, перемогу святкував і суперважковаговик Вихрист, який здолав іншого представника України Бабича.

Наступні поєдинки у Бундеслізі боксери проведуть 20 січня, після чого відразу приєднаються до національної збірної України, яка розпочне стартовий тренувальний збір у Конча-Заспі.