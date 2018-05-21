Українські борці здобули дві ліцензії на Юнацькі Олімпійські ігри-2018

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Фото НОК України

Сталося це за підсумками чемпіонату Європи серед кадетів

У македонському Скоп’є завершилися змагання європейської першості зі спортивної боротьби серед кадетів.

На престижному турнірі юні спортсмени боролися не лише за медалі чемпіонату Європи, а й за перепустки на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри-2018, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Володарями двох золотих медалей в олімпійських вагових категоріях стали представники вільної боротьби – минулорічний бронзовий призер чемпіонату світу серед кадетів Владислав Остапенко (55 кг) та борчиня Оксана Чудик (65 кг).

Саме перші сходинки на п'єдесталі пошани гарантували Владиславу й Оксані ліцензії на ІІІ ЮОІ, які у жовтні відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

У Македонії українські «вільники» вибороли 10 медалей, серед них сім медалей на рахунку дівчат. Такий успіх забезпечив українкам перше загальнокомандне місце.

Таким чином, на сьогоднішній день вже 22 українських спортсмени у 10-ти видах спорту вже здобули право представляти рідну країну в олімпійському Буенос-Айресі.

Нагадаємо, з 6 по 18 жовтня на Іграх змагатимуться 3998 юних атлетів з 206-ти країн планети віком 15-18 років, які розіграють 1250 нагород у 32 видах спорту.