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Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas?

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Дарія Демяник
glavcom.ua
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Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas?
Вибирайте комплекти adidas в одному тоні
фото з відкритих джерел

Matching outfits – це коли ти й твої близькі, друзі чи навіть уся родина вдягаєтеся у схожі або однакові речі

Сьогодні поговоримо про те, що таке ці matching outfits, чому вони заполонили наші стрічки в інстаграмі. Адже одягатися в одному стилі – це не просто модний тренд, а ще й спосіб продемонструвати власну індивідуальність або створити стильний дует з партнером, друзями чи навіть усією сім'єю. Adidas пропонує безліч варіантів для тих, хто хоче мати гармонійний вигляд та підкреслити свій стиль без зайвих зусиль. Але як зробити так, щоб це було ефектно, а не занадто «правильно»? Про це розповідаємо далі!

Що таке matching outfits і чому adidas – ідеальний вибір?

Matching outfits – це коли ти й твої близькі, друзі чи навіть уся родина вдягаєтеся у схожі або однакові речі. Уявіть: ви з коханою людиною в однакових кросівках, або вся сім’я у спортивках одного кольору – це не просто мило, а й круто! Чому це стало трендом? Бо людям подобається показувати свою єдність через стиль, додавати більше позитиву у сірі будні й робити спільні фото, від яких усі у захваті. 

А чому adidas тут ідеально вписується? Бо це не просто спортивний бренд. Ці відомі на весь світ три смужки вже давно вийшли за межі бігових доріжок та спортзалів та впевнено крокують модними подіумами. До того ж одяг бренду Adidas – це завжди про комфорт, який хочеться носити щодня, і про стиль, який легко адаптувати під себе. Речі adidas – як конструктор: бери кросівки, футболку чи костюм і створюй образи, які мають дуже крутий вигляд на будь-якому фоні.

І головна фішка matching outfits з adidas – універсальність. Хочеш спортивний вайб? Бери трек-джаки й кроси. Хочеш casual для прогулянки? Додавай джинси й худі. Пікнік, вечірка, прогулянка з друзями – adidas тримає марку для будь-якого випадку.

Як правильно поєднувати елементи образу з adidas?

Тепер до практики: як зібрати гармонійний лук з одягу бренду adidas, щоб мати вигляд на мільйон? Це простіше, ніж здається!

Спочатку – основа. Вдягніть знакові кросівки, наприклад, Superstar. Поєднання білого кольору з трьома смужками – це класика, яка пасує як до штанів, так і до суконь. До речі, якщо шукаєте розміри одягу adidas для себе чи близьких, зазирніть на https://answear.ua/m/adidas – вибір там просто вогонь. Далі додайте верх: футболка з трилисником або худі – і ваша команда у грі.

Matching outfits: як створити відповідні образи з брендом adidas? фото 1

Колір – ваш союзник. Вибирайте комплекти adidas в одному тоні, наприклад, чорному чи темно-зеленому. Поєднуйте сірі штани, білі кофта, чорні кросівки. Текстури теж важливі – гладенькі спортивні штани круто контрастують із пухнастим худі. А силует? Не бійтеся міксувати об’ємний верх і вузький низ – це додає динаміки.

Ідеї для створення matching outfits з adidas

А тепер – натхнення! Ось кілька ідей, як скласти образи для двох, сім’ї чи цілої компанії.

Для пари чи друзів: уявіть себе з коханою людиною у чорних костюмах adidas із білими смужками – стильно й романтично. Або беріть однакові кросівки Superstar і худі в різних кольорах – ви на одній хвилі, але кожен зі своїм вайбом. Ідеально для прогулянки чи фотографій у кав’ярні.

Для сім’ї: дуже круто, коли тато, мама й малеча в сірих спортивних штанах і білих футболках із трилисником. Додайте кросівки – і ви готові до парку чи домашнього кіномарафону.

Або для тінейджерів – трек-джаки бренду adidas в яскравих кольорах, щоб усі виділялися, але залишалися командою.

Класичні поєднання: чорний костюм adidas + білі кросівки Superstar – безпрограшний варіант. Або сіре худі + темні штани + кроси з кольоровими вставками – просто й зі смаком.

Такі луки працюють завжди – від ранкової кави до вечірнього відпочинку.

Ну от! Matching outfits з adidas – це про радість бути разом і мати крутий вигляд. Експериментуйте, міняйте кольори, додавайте свій вайб – і хай ваші образи говорять за вас. Біжіть пробувати, і до зустрічі у стильному світі!

Теги: стиль Україна спорт

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