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У Києві з'явився біговий маршрут у вигляді протеза ноги (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві з'явився біговий маршрут у вигляді протеза ноги (фото)
Маршрут спільно з реабілітаційним центром Unbroken Ukraine на підтримку 13-річної українки Яни Степаненко
фото: Всеволод Севастьянов/Facebook

Мета проєкту – допомогти зібрати кошти на спортивні протези для «азовця» Олександра Жавненка, який втратив обидві ноги

На столичному ВДНГ з'явився новий біговий маршрут, який повторює силует протеза ноги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на автора проєкту CreativeRunDvizh Всеволода Севастьянова.

Він розповів, що розробив маршрут спільно з реабілітаційним центром Unbroken Ukraine на підтримку 13-річної українки Яни Степаненко, яка у 2022 році втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорському.

Напередодні Яна здолала на протезах п'ять кілометрів марафону у Токіо. Мета дівчинки – зібрати кошти на спортивні протези для бійця «Азову» Олександра Жавненка, який також втратив обидві ноги. Всеволод Севастьянов вирішив приєднатися до цього збору, створивши новий біговий маршрут, він також першим прробіг цей маршрут.

Всеволод Севастьянов створив маршрут у вигляді протеза довжиною 2,5 км
Всеволод Севастьянов створив маршрут у вигляді протеза довжиною 2,5 км
фото: Всеволод Севастьянов/Facebook

У коментарі «Суспільному» Всеволод розповів, що довжина його маршруту у вигляді протеза складає 2,5 кілометра. 

Він прокладений не тільки біговими доріжками, а й через такі локації як сад гамаків та іншій місцевості, не дуже пристосовані для пробіжок. Проте, каже Всеволод, у бігових маршрутах головне – це втілення ідеї.

Нагадаємо, цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Про це йдеться на сайті оборонного відомства. Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.

До слова, читачі «Главкома» зібрали кошти на електровізок для солдата, героя нашого інтерв’ю Івана Кащенка, який воював на Курщині і отримав важкі поранення. Про придбання електричного візка Іван повідомив редакцію. Про збір, який відкрила сестра Івана, повідомив «Главком», і за добу була зібрана потрібна сума і навіть більше. 

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Теги: Київ спорт Азов

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