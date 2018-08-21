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    Українські дзюдоїсти завоювали шість медалей на Кубку Європи

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    Василина Кириченко (крайня зліва) / Фото - НОК України - Українські дзюдоїсти завоювали шість медалей на Кубку Європи
    Василина Кириченко (крайня зліва) / Фото - НОК України

    Одне срібло та п'ять бронзових нагород

    Українські дзюдоїсти завоювали шість медалей на Кубку Європи з дзюдо: одну срібну нагороду і п'ять бронзових.

    Срібло дісталося Олександру Круку у ваговій категорії до 90 кг.

    Бронзові нагороди в активі Каро Марандяна (66 кг), Даніїла Гуцола (100 кг), Станіслава Бондаренка (100 кг), Василини Кириченко (78 кг) і Анастасії Сапсай (78 кг).

    Два тижні тому український дзюдоїст Богдан Ядов завоював бронзу на етапі Гран Прі в Будапешті.

    Джерело: xsport.ua

    дзюдо
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