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    Українські дзюдоїсти здобули сім нагород на європейських турнірах

    Врожайний вікенд для наших спортсменів
    Цими вихідними наші представники дзюдо випробовували свої сили на змаганнях в рамках Відкритих Континентальних Кубків в Софії (Болгарія) та Одівелаші (Португалія), з яких українці повертаються з повним комплектом нагород. Про це повідомляє прес-служба НОК України. В Португалії наші дівчата у ваговій категорії +78 кг здобули «золото» та
    • Сьогодні, 11:45
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    <p>Фото: НОК України</p>

    Фото: НОК України

    Врожайний вікенд для наших спортсменів

    Цими вихідними наші представники дзюдо випробовували свої сили на змаганнях в рамках Відкритих Континентальних Кубків в Софії (Болгарія) та Одівелаші (Португалія), з яких українці повертаються з повним комплектом нагород.

    Про це повідомляє прес-служба НОК України.

    В Португалії наші дівчата у ваговій категорії +78 кг здобули «золото» та «срібло».

    В українському фіналі Єлизавета Каланіна перемогла Галину Тарасову.

    В болгарській столиці бронзові нагороди на рахунку Артема Лесюка (-60 кг), Богдана Ядова (-66 кг), Каро Марандяна (-66 кг), Данила Гуцола (100 кг) та Андрія Колесника (+100 кг).

    дзюдо Збірна України єдиноборства
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