Українські дзюдоїсти здобули сім нагород на європейських турнірах

Врожайний вікенд для наших спортсменів

Цими вихідними наші представники дзюдо випробовували свої сили на змаганнях в рамках Відкритих Континентальних Кубків в Софії (Болгарія) та Одівелаші (Португалія), з яких українці повертаються з повним комплектом нагород. Про це повідомляє прес-служба НОК України. В Португалії наші дівчата у ваговій категорії +78 кг здобули «золото» та



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Фото: НОК України

Врожайний вікенд для наших спортсменів

Цими вихідними наші представники дзюдо випробовували свої сили на змаганнях в рамках Відкритих Континентальних Кубків в Софії (Болгарія) та Одівелаші (Португалія), з яких українці повертаються з повним комплектом нагород.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.



В Португалії наші дівчата у ваговій категорії +78 кг здобули «золото» та «срібло».

В українському фіналі Єлизавета Каланіна перемогла Галину Тарасову.



В болгарській столиці бронзові нагороди на рахунку Артема Лесюка (-60 кг), Богдана Ядова (-66 кг), Каро Марандяна (-66 кг), Данила Гуцола (100 кг) та Андрія Колесника (+100 кг).