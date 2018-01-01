Українські дзюдоїсти здобули сім нагород на європейських турнірах
- Сьогодні, 11:45
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Фото: НОК України
Врожайний вікенд для наших спортсменів
Цими вихідними наші представники дзюдо випробовували свої сили на змаганнях в рамках Відкритих Континентальних Кубків в Софії (Болгарія) та Одівелаші (Португалія), з яких українці повертаються з повним комплектом нагород.
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
В Португалії наші дівчата у ваговій категорії +78 кг здобули «золото» та «срібло».
В українському фіналі Єлизавета Каланіна перемогла Галину Тарасову.
В болгарській столиці бронзові нагороди на рахунку Артема Лесюка (-60 кг), Богдана Ядова (-66 кг), Каро Марандяна (-66 кг), Данила Гуцола (100 кг) та Андрія Колесника (+100 кг).