Українські кадети без поразок виступили у турі Юнацької європейської баскетбольної ліги

У другому турі турніру у польському Радомі українці здобули п'ять перемог

Безпрограшну п'ятиматчеву серію видала кадетська збірна України (юнаки, U-14) у другому турі Юнацької європейської баскетбольної ліги. У цьому турнірі українці змагаються з клубними командами у віковій групі U-15, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. У польському Радомі збірна України виступала у такому складі: Максим Артюхов -