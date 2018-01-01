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    Українські кадети без поразок виступили у турі Юнацької європейської баскетбольної ліги

    У другому турі турніру у польському Радомі українці здобули п'ять перемог
    Безпрограшну п'ятиматчеву серію видала кадетська збірна України (юнаки, U-14) у другому турі Юнацької європейської баскетбольної ліги. У цьому турнірі українці змагаються з клубними командами у віковій групі U-15, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. У польському Радомі збірна України виступала у такому складі: Максим Артюхов -
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    Кадетська збірна України з баскетболу. Фото ФБУ
    Кадетська збірна України з баскетболу. Фото ФБУ

    У другому турі турніру у польському Радомі українці здобули п'ять перемог

    Безпрограшну п'ятиматчеву серію видала кадетська збірна України (юнаки, U-14) у другому турі Юнацької європейської баскетбольної ліги.

    У цьому турнірі українці змагаються з клубними командами у віковій групі U-15, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У польському Радомі збірна України виступала у такому складі:

    Максим Артюхов - СДЮСШОР-2 ім. Литвака, Одеса;
    Олексій Гончаров - СДЮСШОР, Київ;
    Микола Бачурін – СДЮСШОР-5, Дніпро;
    Арсеній Прокачев – Хімік, Южне;
    Ілля Здирка – КСЛІ, Київ;
    Кирило Крутогуз – КДЮСШ Черкаські Мавпи;
    Артем Михайлов – ДЮСШ-7-Рекорд, Харків;
    Руслан Шорсткий – Хімік;
    Ігор Чернокалов - СДЮСШОР-2 ім. Литвака;
    Олександр Кобзистий – Тейваз, Київ;
    Роман Москаленко – СДЮСШОР, Київ;
    Євген Крічевський - СДЮСШОР-2 ім. Литвака.

    Головний тренер - Ігор Харченко. Тренер - Андрій Харчинський

    Результати виступів збірної України U-14 у м. Радом (Польща):

    Україна U-14 – «Роса Радом» (Радом, Польща) – 85:32

    DSN (Рига, Латвія) - Україна U-14 – 39:76

    Україна U-14 – «ВЕФ» (Рига, Латвія) – 96:18

    «Югла» (Рига, Латвія) – Україна U-14 – 31:68

    Україна U-14 – «Цмокі» (Мінськ, Білорусь) – 88:30

    Після двох турів EYBL кадетська збірна України ділить другу-четверту сходинки з латвійськими командами «Югла» та «Рига». Лідирує естонський ТТU.

    Наступний тур відбудеться у Чехові (Росія) 15-18 березня.

    Збірна України баскетбол
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