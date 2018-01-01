Українські кадети без поразок виступили у турі Юнацької європейської баскетбольної ліги
- Сьогодні, 17:38
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У другому турі турніру у польському Радомі українці здобули п'ять перемог
Безпрограшну п'ятиматчеву серію видала кадетська збірна України (юнаки, U-14) у другому турі Юнацької європейської баскетбольної ліги.
У цьому турнірі українці змагаються з клубними командами у віковій групі U-15, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
У польському Радомі збірна України виступала у такому складі:
Максим Артюхов - СДЮСШОР-2 ім. Литвака, Одеса;
Олексій Гончаров - СДЮСШОР, Київ;
Микола Бачурін – СДЮСШОР-5, Дніпро;
Арсеній Прокачев – Хімік, Южне;
Ілля Здирка – КСЛІ, Київ;
Кирило Крутогуз – КДЮСШ Черкаські Мавпи;
Артем Михайлов – ДЮСШ-7-Рекорд, Харків;
Руслан Шорсткий – Хімік;
Ігор Чернокалов - СДЮСШОР-2 ім. Литвака;
Олександр Кобзистий – Тейваз, Київ;
Роман Москаленко – СДЮСШОР, Київ;
Євген Крічевський - СДЮСШОР-2 ім. Литвака.
Головний тренер - Ігор Харченко. Тренер - Андрій Харчинський
Результати виступів збірної України U-14 у м. Радом (Польща):
Україна U-14 – «Роса Радом» (Радом, Польща) – 85:32
DSN (Рига, Латвія) - Україна U-14 – 39:76
Україна U-14 – «ВЕФ» (Рига, Латвія) – 96:18
«Югла» (Рига, Латвія) – Україна U-14 – 31:68
Україна U-14 – «Цмокі» (Мінськ, Білорусь) – 88:30
Після двох турів EYBL кадетська збірна України ділить другу-четверту сходинки з латвійськими командами «Югла» та «Рига». Лідирує естонський ТТU.
Наступний тур відбудеться у Чехові (Росія) 15-18 березня.