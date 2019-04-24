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    Українські каратисти досягли найбільшого успіху за всю історію

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    Українські каратисти - Українські каратисти досягли найбільшого успіху за всю історію
    Українські каратисти
    Karate.ua

    Наші спортсмени вибороли три золоті та одну срібні медалі на етапі Прем’єр Ліги WKF

    У марокканському Рабаті пройшов третій етап Прем’єр Ліги WKF, на якому українські каратисти вибороли три золотих та одну срібні медалі. Це найбільший успіх наших спортсменів цього виду єдиноборств за всю історію.

    У турнірі взяли участь 661 спортсмен з 78 країн світу. У етапах Прем’єр Ліги змагаються каратисти, які входять до топ-100 рейтингу Всесвітньої федерації карате, нагадує karate.ua.

    Чотири українські спортсмени дісталися фіналів. Переможцями стали Анжеліка Терлюга (-55 кг), Станіслав Горуна (-75 кг), Валерій Чоботар (-84 кг), срібло в активі Галини Мельник (-68 кг).

    На попередньому етапі Прем’єр Ліги в Дубаї українці здобули дві срібні нагороди (Катерина Крива і Анжеліка Терлюга).

    Загалом українська збірна з карате була представлена в Рабаті 12 атлетами.

    Результати виступів інших наших каратистів такі:

    Катерина Крива (-50 кг) провела два бої (7-е місце).

    У категорії -61 кг Аніта Серьогіна провела три бої, Діана Шостак провела один бій.

    Анастасія Степашко (68+ кг) провела два бої.

    У категорії -60 кг Олег Філіпович та Віктор Стефанюк провели по одному бою.

    У категорії -67 кг Денис Копитко провів три бої, Гнат Пак провів один бій.

     Читайте також: Спортсменки з Одеської області стали чемпіонками Європи з карате
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