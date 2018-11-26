Українські кікбоксери здобули 13 нагород на континентальному чемпіонаті



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Щоправда, лише одному з наших спортсменів вдалося здобути титул чемпіона

Цими вихідними у словенському місті Марибор завершився чемпіонат Європи 2018 року з кікбоксингу WAKO у розділах пойнт-файтинг, фул-контакт, лайт-контакт і музичні форми.

За підсумками континентальної першості Україна увійшла до топ-10 за кількістю здобутих нагород, повідомляє Національна федерація кікбоксингу України WAKO.

На рахунку збірної 13 медалей, з них одна золота, три срібних і дев’ять бронзових, передає сайт Спортивного комітету України.

Титул чемпіона Європи разом із чемпіонським кубком і золотою медаллю до скарбнички збірної поклав Іван Ткаченко у фул-контакті (категорія понад 91 кг).

Іншому чинному чемпіонові світу з України Павлу Замятіну дещиці не вистачило, аби до світового золота 2017 року у лайт-контакті (74 кг) додати перше місце на континенті. Киянин став другим, програвши суперникові з Туреччини.

До фінального протистояння на турнірі дістався й Владислав Гіда. Спортсмен, який у складі збірної представляє місто Курахове (Донеччина), боровся за золото у фул-контакті у вазі до 60 кг, однак поступився опонентові з Росії.

Чемпіонка Європи серед юніорів у музичних формах Олеся Булгакова впевнено підкорює вершини дорослого кікбоксингу. Миколаївська спортсменка виборола срібну відзнаку у м’якому стилі зі зброєю. На її рахунку ще одна відзнака: Олеся виграла бронзу в м’якому стилі без зброї.

Окрім Булгакової, у топ-3 європейського чемпіонату фінішували Дмитро Кругальський (фул-контакт, 57 кг), Данило Рибченко (фул-контакт, 54 кг), Юлія Демченко (фул-контакт, 60 кг), Ярослав Єфімцев (фул-контакт, 91 кг), Ілля Вознюк (лайт-контакт, 79 кг), Катерина Гладка (жорсткий стиль зі зброєю та без), Мар’ян Гуржій (м’який стиль без зброї).