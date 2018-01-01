Українські легкоатлети перемогли на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту у Львові

Золоті нагороди в активі Андрія Проценка та Юлії Чумаченко

У суботу, 17 лютого, у Львові відбулися традиційні міжнародні змагання зі стрибків у висоту, присвячені пам’яті видатного легкоатлета Олексія Дем’янюка. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. На турнір приїхали призер чемпіонатів світу та Європи Андрій Проценко, чемпіона світу Юрій Кримаренко, призер



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Зліва - направо: Лонський, Проценко, Кримаренко. Фото ФЛАУ

Золоті нагороди в активі Андрія Проценка та Юлії Чумаченко

У суботу, 17 лютого, у Львові відбулися традиційні міжнародні змагання зі стрибків у висоту, присвячені пам’яті видатного легкоатлета Олексія Дем’янюка.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

На турнір приїхали призер чемпіонатів світу та Європи Андрій Проценко, чемпіона світу Юрій Кримаренко, призер молодіжного чемпіонату Європи Віктор Лонський.

Окрім вітчизняних висотників, у змаганнях взяли участь також атлети з Латвії та Туреччини.

У змаганнях жінок боротьба за головний приз розгорнулася між харків’янкою Лілією Клінцовою та Юлією Чумаченко з Миколаєва.

У підсумку перемога дісталася Чумаченко, яка з першої спроби впоралася з висотою 1м 88см. Клінцова двічі намагалася взяти її, а потім ще раз 1.91, але безуспішно.

У чоловіків місця на п’єдесталі розіграло зіркове тріо.

Проценко з Херсонщини лише з третьої спроби взяв 2.21м та 2.27м. Проте, цього вистачило задля здобуття головного призу.

Киянин Кримаренко зупинився на позначці 2.18, а Лонський з Житомирщини – на 2.24.

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