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    Українські легкоатлети претендують на звання «Зірки, які сходять»

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    Українські легкоатлети претендують на звання «Зірки, які сходять»

    Серед претендентів на нагороди Ярослава Магучіх і Михайло Кохан

    Українські легкоатлети Михайло Кохан і Ярослава Магучіх претендують на звання ЕА «Зірка, яка сходить» серед чоловіків і жінок відповідно.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Кохан виграв юнацький чемпіонат Європи та встановив світовий рекорд U18 з метання молота вагою 5 кг (87,82 м). А вже наступного тижня став срібним призером з метання молота на юніорському чемпіонаті світу.

    Магучіх стала чемпіонкою Європи U18 зі стрибків у висоту. При цьому встановила рекорд змагань і показала найкращий результат сезону у світі у віковій категорії, не лише U18, а і U20 (1,94 м).

    Голосування триває до 12:00 (за середньоєвропейським часом) 5 жовтня.

    Імена переможців оголосять під час щорічної церемонії нагородження ЕА Golden Tracks 26 жовтня у Лозанні.

    Проголосувати на наших співвітчизників можна на сторінках ЕА у Facebook і Twitter.

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