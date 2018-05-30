Українські легкоатлети зайняли призові місця на турнірах у Латвії та Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Бех. Фото ФЛАУ

Українці в основному займали другі позиції

У вівторок, 29 травня, відбулося кілька легкоатлетичних турнірів, участь у яких взяли українці.

На змаганнях у Ризі Станіслав Маслов фінішував другим з бігу на 1500 метрів (3:44.68 хв), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Така ж сходинка у Марини Бех зі стрибків у довжину (6,47 м). Христина Гришутина програла їй чотири сантиметри та стала третьою.

Тетяна Мельник змагалася на двох дистанціях. З бігу на 400 метрів вона фінішувала другою (53.82 с), а Джойс Коба посіла четверте місце (54.99 с).

З бігу на 200 метрів Мельник була четвертою (23.49 с), а Єлизавета Бризгіна фінішувала слідом з часом 23.83 с.

Яна Качур стала третьою з бігу на 100 метрів (11.67 с). Ганна Гацько-Федусова з результатом 60,21 м посіла третє місце з метання списа.

Ганна Чубковцова фінішувала четвертою на дистанції 100 метрів з бар’єрами (13.60 с).

У Турнові також є кілька призових місць. Тетяна Головчук була другою зі стрибків у довжину (6,27 м), а Роман Кокошко посів таку ж сходинку зі штовхання ядра (18,48 м).

Денис Нечипоренко показав другий результат з бігу на 400 метрів з бар’єрами (50.82 с).

Орися Дем’янюк встановила особистий рекорд з бігу на 800 метрів і стала з ним другою (2:05.69 хв).

Сергій Крук був п’ятим зі стрибків у довжину (7,42 м).

Василь Коваль виступав у Варшаві на дистанції 3000 метрів з перешкодами. З результатом 8:47.21 хв він посів шосте місце.