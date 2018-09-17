Українські легкоатлети здобули 21 медаль на чемпіонаті світу серед ветеранів



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Сім з них виявилися із золотим відливом

У неділю, 16 вересня, у Малазі завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики у категорії «Мастерс».

У заключні дні змагань українці виграли ще п’ять медалей, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Зі спортивної ходьби на 20 км українці зібрали повний комплект нагород.

Іван Пушкін довів число титулів чемпіона світу-2018 до трьох. У віковій категорії М85 він змагався лише із Серхіо Аугусто Міхелем Паолі з Домініканської Республіки і виграв у нього на фініші більше 13 хвилин (2:43:42 год).

Микола Панасейко (М80) поповнив свою колекцію нагород з Малаги сріблом на 20-ці з результатом 2:33:01 год, а Антоніна Тишко – бронзою у категорії W70 (2:21:31).

Не обійшлося й без медалей у стадіонних видах. Сергій Гаврась став чемпіоном світу у віковій категорії М60 з метання списа вагою 600 г. Його результат – 55,48 м.

Валентина Крепкіна (W50) з результатом 10,08 м виграла бронзу з потрійного стрибка.

А 11 вересня українська скарбничка поповнилася ще двома медалями. І обидві вони стали золотими.

Спочатку Лілія Аполосова завоювала золото з метання списа у віковій категорії W40 (42,20 м), а у вечірній частині програми чемпіонкою світу з метання ваги (вікова категорія W45) стала Наталія Радіонова. Її результат – 13,75 м.

Загалом на чемпіонаті світу з легкої атлетики у категорії «Мастерс» збірна України виграла 21 медаль. З них сім золотих, п’ять срібних і дев’ять бронзових.

Раніше повідомлялося, що українські ветерани здобули 13 нагород.