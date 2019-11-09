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    «Українські Левиці» здобули четверту перемогу у рамках Women’s Boxing League

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    &laquo;Українські Левиці&raquo; представлені найсильнішими українськими боксерками - «Українські Левиці» здобули четверту перемогу у рамках Women’s Boxing League
    «Українські Левиці» представлені найсильнішими українськими боксерками
    Фото із соцмереж

    Жіночий бокс в Україні поступово стає популярнішим

    У вечорі боксу, який 7 листопада відбувся в харківському клубі «Болеро», жіночий боксерський клуб «Українські Левиці» із рахунком 4:1 переміг Команду міст України.

    Результати двобоїв (першими вказані прізвища «левиць»):

    Юлія Дем’яненко UD – Юлія Воропай

    Тетяна Коб UD – Світлана Василевська

    Анна Охрей UD – Олена Медведенко

    Ліна Кариченська – Наталія Мелешко SD

    Інна Статкевич TKO – Юліана Єрмакова 

    Наступне шоу Women’s Boxing League відбудеться вже зовсім скоро.

     Читайте також: Український спортсмен отримав відібрану в російського допінгіста медаль чемпіонату світу-2009 (відео)
    бокс Тетяна Коб Анна Охрей Наталія Мелешко Інна Статкевич Юлія Дем’яненко
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