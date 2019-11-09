«Українські Левиці» здобули четверту перемогу у рамках Women’s Boxing League
«Українські Левиці» представлені найсильнішими українськими боксерками
Фото із соцмереж
Жіночий бокс в Україні поступово стає популярнішим
У вечорі боксу, який 7 листопада відбувся в харківському клубі «Болеро», жіночий боксерський клуб «Українські Левиці» із рахунком 4:1 переміг Команду міст України.
Результати двобоїв (першими вказані прізвища «левиць»):
Юлія Дем’яненко UD – Юлія Воропай
Тетяна Коб UD – Світлана Василевська
Анна Охрей UD – Олена Медведенко
Ліна Кариченська – Наталія Мелешко SD
Інна Статкевич TKO – Юліана Єрмакова
Наступне шоу Women’s Boxing League відбудеться вже зовсім скоро.
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