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    Українські паралімпійці вибороли медалі на Чемпіонаті світу з веслування

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    Фото надане&nbsp;Національним комітетом спорту інвалідів України - Українські паралімпійці вибороли медалі на Чемпіонаті світу з веслування
    Фото надане Національним комітетом спорту інвалідів України

    В активі наших спортсменів «срібло» у індивідиальному розряді серед чоловіків та «бронза» у «міксті»

    Українська паралімпійська збірна з академічного веслування завоювала кілька медалей на чемпіонаті світу у Пловдіві (Болгарія).

    Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України. 

    Роман Полянський виборов «срібло», поступившись долями секунди австралійцеві, своєму одвічному супернику.

    Двійка парна - Світлана Богуславська та Ярослав Коюда - змогли у боротьбі з бразильцями вибороти третє місце.

    Зазначимо, що «синьо-жовту» команду представили дев'ять спортсменів, які боролись за високі нагороди Чемпіонату світу зі 140 спортсменами з 31-ї країни світу.

    веслування Паралімпійські Ігри
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