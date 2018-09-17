Українські паралімпійці вибороли медалі на Чемпіонаті світу з веслування



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Фото надане Національним комітетом спорту інвалідів України

В активі наших спортсменів «срібло» у індивідиальному розряді серед чоловіків та «бронза» у «міксті»

Українська паралімпійська збірна з академічного веслування завоювала кілька медалей на чемпіонаті світу у Пловдіві (Болгарія).

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Роман Полянський виборов «срібло», поступившись долями секунди австралійцеві, своєму одвічному супернику.

Двійка парна - Світлана Богуславська та Ярослав Коюда - змогли у боротьбі з бразильцями вибороти третє місце.

Зазначимо, що «синьо-жовту» команду представили дев'ять спортсменів, які боролись за високі нагороди Чемпіонату світу зі 140 спортсменами з 31-ї країни світу.