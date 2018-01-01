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    Українські патріоти влаштують акцію за бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії

    Кампанія відбудеться не тільки в Україні, а й у ряді країн світу
    22 січня 2018 року у ряді країн світу у межах кампанії «Стоп Путін! Стоп війна!» відбудеться акція «Відфутболь диктатора!» за бойкот Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який має відбутися в Росії.  Про це повідомляється на сайті Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова. Організаторами
    • Сьогодні, 12:14
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    Кампанія відбудеться не тільки в Україні, а й у ряді країн світу

    22 січня 2018 року у ряді країн світу у межах кампанії «Стоп Путін! Стоп війна!» відбудеться акція «Відфутболь диктатора!» за бойкот Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який має відбутися в Росії. 

    Про це повідомляється на сайті Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова.

    Організаторами виступає Всесвітній рух патріотів України за підтримки ряду громадських об’єднань в Україні та світі.

    У Києві акція відбудеться також 22 січня о 15:45 на Майдані Незалежності.

    У межах акції відбудеться оприлюднення звернення від світового українства до дипкорпусу України з проханням вплинути на західних колег і переконати світове співтовариство – офіційних осіб, футбольних функціонерів, гравців тощо – бойкотувати ЧС-2018.

    Також відбудеться народна забава «Забий Путіну гол!».

    Організатори акції заявляють, що офіційні особи з числа країн-учасниць ЧС-2018, а також футболісти, футбольні функціонери, вболівальники мають відмовитися від поїздки на чемпіонат до країни, яке веде агресивну, злочинну політику по відношенню до України та Сирії.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу акція війна Путін ЧС-2018
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