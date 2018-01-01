Українські патріоти влаштують акцію за бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії

Кампанія відбудеться не тільки в Україні, а й у ряді країн світу

22 січня 2018 року у ряді країн світу у межах кампанії «Стоп Путін! Стоп війна!» відбудеться акція «Відфутболь диктатора!» за бойкот Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який має відбутися в Росії. Про це повідомляється на сайті Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова. Організаторами



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Кампанія відбудеться не тільки в Україні, а й у ряді країн світу

22 січня 2018 року у ряді країн світу у межах кампанії «Стоп Путін! Стоп війна!» відбудеться акція «Відфутболь диктатора!» за бойкот Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який має відбутися в Росії.

Про це повідомляється на сайті Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова.

Організаторами виступає Всесвітній рух патріотів України за підтримки ряду громадських об’єднань в Україні та світі.

У Києві акція відбудеться також 22 січня о 15:45 на Майдані Незалежності.

У межах акції відбудеться оприлюднення звернення від світового українства до дипкорпусу України з проханням вплинути на західних колег і переконати світове співтовариство – офіційних осіб, футбольних функціонерів, гравців тощо – бойкотувати ЧС-2018.

Також відбудеться народна забава «Забий Путіну гол!».

Організатори акції заявляють, що офіційні особи з числа країн-учасниць ЧС-2018, а також футболісти, футбольні функціонери, вболівальники мають відмовитися від поїздки на чемпіонат до країни, яке веде агресивну, злочинну політику по відношенню до України та Сирії.