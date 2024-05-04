Українські рапіристки здобули історичну бронзу Кубка світу з фехтування

У матчі за бронзу наші дівчата перемогли Південну Корею

Українська команда рапіристок сьогодні, 4 травня, здобула бронзу на етапі Кубка світу в Гонконзі. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

У складі України виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дар'я Миронюк. Ця нагорода є історичною для вітчизняного фехтування, адже ніколи раніше на етапах Кубка світу рапіристки з нашої країни не мали будь-яких нагород у команді.

Наші дівчата розпочинали виступ у плейоф під дванадцятим номером посіву та у першому раунді зійшлися з Канадою. Добре знаючи цих суперниць, українки не залишили їм жодних шансів, здобувши перемогу 45-32.

За вихід до топ-4 наші дівчата здолали сенсаційну Австрію, яка вибила зі змагань японок (36-28), а ось у півфіналі українки поступилися італійкам – 32-45.

У бронзовому фіналі наші рапіристки змагалися з корейською командою. Вся сутичка була напруженою і перевага була на боці обох команд, але все вирішила заключна третина поєдинку. Ольга Сопіт та Катерина Буденко змогли створити гандикап для Аліни Полозюк, а та змогла втримати різницю та завершити бій з рахунком 34-31.