Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські рапіристки здобули історичну бронзу Кубка світу з фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські рапіристки здобули історичну бронзу Кубка світу з фехтування
У складі України виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дар'я Миронюк

У матчі за бронзу наші дівчата перемогли Південну Корею

Українська команда рапіристок сьогодні, 4 травня, здобула бронзу на етапі Кубка світу в Гонконзі. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

У складі України виступали Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дар'я Миронюк. Ця нагорода є історичною для вітчизняного фехтування, адже ніколи раніше на етапах Кубка світу рапіристки з нашої країни не мали будь-яких нагород у команді.

Наші дівчата розпочинали виступ у плейоф під дванадцятим номером посіву та у першому раунді зійшлися з Канадою. Добре знаючи цих суперниць, українки не залишили їм жодних шансів, здобувши перемогу 45-32.

За вихід до топ-4 наші дівчата здолали сенсаційну Австрію, яка вибила зі змагань японок (36-28), а ось у півфіналі українки поступилися італійкам – 32-45.

У бронзовому фіналі наші рапіристки змагалися з корейською командою. Вся сутичка була напруженою і перевага була на боці обох команд, але все вирішила заключна третина поєдинку. Ольга Сопіт та Катерина Буденко змогли створити гандикап для Аліни Полозюк, а та змогла втримати різницю та завершити бій з рахунком 34-31.

 

Теги: Фехтування Кубок світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Українські рапіристки здобули історичну бронзу Кубка світу з фехтування
Українські рапіристки здобули історичну бронзу Кубка світу з фехтування
Збірна України виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
Збірна України виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
УЄФА розширила до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024
УЄФА розширила до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024
Дві українські тенісистки потрапили у топ-20 світового рейтингу. Таке сталося уперше
Дві українські тенісистки потрапили у топ-20 світового рейтингу. Таке сталося уперше
Росіянин, який лайкнув понад 20 постів на підтримку війни, отримав шанс потрапити на Олімпіаду
Росіянин, який лайкнув понад 20 постів на підтримку війни, отримав шанс потрапити на Олімпіаду
Олімпіада-2024: стало відомо, чим французькі кухарі годуватимуть спортсменів
Олімпіада-2024: стало відомо, чим французькі кухарі годуватимуть спортсменів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
120K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
67K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
50K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
18K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Сьогодні, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua