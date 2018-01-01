Українські самбісти здобули 18 нагород на міжнародному турнірі у Мінську

Кучеренко, Бурчак, Волошинов і Тоноян стали чемпіонами відкритої першої Білорусі із самбо

Минулими вихідними завершився міжнародний турнір із самбо на призи президента Білорусі, результати якого враховуються до світового рейтингу. Саме за цим рейтингом і складатиметься список учасників ІІ Європейських ігор, що пройдуть у 2019 році у тому ж Мінську, інформує Федерація самбо України. За медалі та рейтинг у столиці Білорусі боролись



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Команда України із самбо

Кучеренко, Бурчак, Волошинов і Тоноян стали чемпіонами відкритої першої Білорусі із самбо

Минулими вихідними завершився міжнародний турнір із самбо на призи президента Білорусі, результати якого враховуються до світового рейтингу.

Саме за цим рейтингом і складатиметься список учасників ІІ Європейських ігор, що пройдуть у 2019 році у тому ж Мінську, інформує Федерація самбо України.

За медалі та рейтинг у столиці Білорусі боролись понад 200 самбістів із 21 країни, а Україну представляли 36 спортсменів.

За результатами змагань на рахунку української збірної 18 медалей: чотири золоті, п’ять срібних і дев’ять бронзових, передає сайт Спортивного комітету України.

На першу сходинку п’єдесталу вставали українці, які змагались у бойовому розділі. А саме – Андрій Кучеренко (62 кг), Вадим Бурчак (74 кг), Анатолій Волошинов (100 кг) і Размік Тоноян (+100 кг).

Срібло здобули Марія Буйок (52 кг), Олена Сайко (64 кг), Дмитро Яцько (62 кг, бойовий розділ), Дмитро Баток (90 кг, бойовий розділ) і Данило Білоусов (100 кг, бойовий розділ).

Бронзу до загальної скарбнички збірної доклали Катерина Чертил (56 кг), Владислава Нецвіт (60 кг), Уляна Кляпка (68 кг), Анастасія Сапсай (+80 кг), Роман Братченко (52 кг), Іван Пилип’як (57 кг), Богдан Бабенко (57 кг, бойовий розділ), Максим Колмаков (82 кг, бойовий розділ) та Ігор Потєря (100 кг, бойовий розділ).

Нагадаємо, наприкінці 2017 року у Києві визначилися чемпіони України зі спортивного та бойового самбо.