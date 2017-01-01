У Києві визначилися чемпіони України зі спортивного та бойового самбо
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Зокрема, чемпіонами стали Марія Буйок, Наталія Смаль, Анастасія Сапсай
У Києві відбувся чемпіонат України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо.
У змаганнях взяли участь понад 311 спортсменів з 21 області України, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Було розіграно 30 комплектів нагород.
Переможцями командного заліку стали спортсмени міста Києва, друге місце посіли представники Харківської області, а третє – Одеської.
Список призерів чемпіонату:
Чоловіки
До 48 кг
1. Данило МУДРАК (Вінницька)
2. Володимир ЧОРНИЙ (Київ)
3. Андрій ФІЛІП (Одеська)
До 57 кг
1. Іван ПИЛИПЯК (Івано-Франківська)
2. Олексій СЛЄСАРЄВ (Одеська)
3. Ігор ЮЩУК (Одеська) і Сафгулу ХАЛІЛОВ (Харківська)
До 68 кг
1. Даниїл ДРОЗД (Харківська)
2. Заур УЖУЄВ (Харківська)
3. Тарас КРАВЧУК (Львівська) і Максим ДУДЯК (Рівненська)
До 82 кг
1. Захар ШАДРІН (Херсонська)
2. Юрій ПОЖАР (Івано-Франківська)
3. Артур ЄФРЕМОВ (Черкаська) і Руслан МЕРУНОВИЧ (Івано-Франківська)
До 100 кг
1. Андрій БОЛОБАН (Черкаська)
2. Олексій МОІСЄЄВ (Київ)
3. Олександр ДУХНЕВИЧ (Харківська) і Андрій СПІРІДОНОВ (Львівська)
Чоловіки
До 52 кг
1. Грачик ОСІПЯН (Донецька)
2. Роман БРАТЧЕНКО (Миколаївська)
3. Віталій ТЕРЕНТЬЄВ (Миколаївська) і Юрій ЗАЙВЕЛЄВ (Київ)
До 62 кг
1. Дмитро ЄВДОШЕНКО (Харківська)
2. Давид ОСІПЯН (Донецька)
3. Володимир ГУЧКОВ (Запорізька) і Давид МАІЛЯН (Сумська)
До 74 кг
1. Артур САРКІСЯН (Харківська)
2. Дмитро БАБІЙЧУК (Хмельницька)
3. Сергій НАУМОВ (Одеська) і Владислав ДІДЕНКО (Вінницька)
До 90 кг
1. Олексій НІЖЕНКО (Чернігівська)
2. Дмитро СТЕЦЕНКО (Харківська)
3. Ігор КНИШ (Львівська) і Вадим СИНЯВСЬКИЙ (Запорізька)
Понад 100 кг
1. Максим МЕЛЬНИК (Чернігівська)
2. Георгій ДІЛЬ (Одеська)
3. Дмитро ЮРЧУК (Київ) і Олександр ВАРІЧЕНКО (Київ)
Жінки
До 44 кг
1. Ілона НАЗАРЧУК (Рівненська)
До 52 кг
1. Марія БУЙОК (Івано-Франківська)
2. Катерина ЧЕРТИЛ (Харківська)
3. Ольга ФЕДОРЧЕНКО (Миколаївська) і Марія ЧЕРВАНЬ (Рівненська)
До 60 кг
1. Владислава НЕЦВІТ( Харківська)
2. Марія СТЕПАНЮК (Київська)
3. Єлизавета ЧЕЛПАНОВА (Київ) і Дар’я ПИЛАЄВА (Житомирська)
До 68 кг
1. Уляна КЛЯПКА (Київ)
2. Надія ПОКОРА (Львівська)
3. Анна ГЕРМАН (Сумська) і Вікторія ГАПОН (Житомирська)
До 80 кг
1. Наталія ПИЛИПЕНКО (Київ)
2. Галина КОВАЛЬСЬКА (Одеська)
3. Ольга КЛИМЮК (Волинська)
До 48 кг
1. Інна ГОМЕНЧУК (Волинська)
2. Валентина НОВИЦЬКА (Київ)
До 56 кг
1. Олена ГАЙДАШ (Миколаївська)
2. Валерія ЛІХАЧОВА (Дніпропетровська)
3. Тетяна ХАТАМОВА (Київ) і Вікторія МУДРА (Волинська)
До 64 кг
1. Анна КУПІНА (Харківська)
2. Вероніка КРАТЮК (Житомирська)
3. Олена РАТНІКОВА (Київ) і Дарина РОМАНЮК (Волинська)
До 72 кг
1. Наталія СМАЛЬ (Івано-Франківська)
2. Надія МИХАЙЛЮК (Івано-Франківська)
3. Юлія ШЛІХТА (Волинська)
Понад 80 кг
1. Анастасія САПСАЙ (Черкаська)
2. Крістіна ГАШЕНКО (Київ)
3. Таїсія РЕДЧЕНКО (Харківська) і Мирослава ЦИГОЛКО (Волинська)
Бойовий розділ
До 52 кг
1. Денис АРТИМЧУК (Одеська)
2. Віталій ДОБРЯНСЬКИЙ (Житомирська)
3. Віталій КУЗЬМІНСЬКИЙ (Київ) і Григорій ОНИЩУК (Волинська)
До 62 кг
1. Дмитро ЯЦЬКО (Київ)
2. Владислав КОХНЕНКО (Одеська)
3. Володимир ТОПЄХІН (Київ) і Владислав БОНДАРЧУК (Рівненська)
До 74 кг
1. Владислав РУДНЄВ (Харківська)
2. Вадим БУРЧАК (Рівненська)
3. Олександр ГОРШЕЧНИК (Хмельницька) і Іван ТУРАНИЦЯ (Київ)
До 90 кг
1. Дмитро БАТОК (Київ)
2. Петро ДАВИДЕНКО (Львівська)
3. Андрій ШТЕФАН (Київ) і Денис ТКАЧУК (Одеська)
Понад 100 кг
1. Размік ТОНОЯН (Київ)
2. Григорій КУЗЬМЕНКО (Київ)
3. Роман ГОРОШКЕВИЧ (Волинська) і Роман ВОЗНЮК (Івано-Франківська)
До 48 кг
1. Володимир ЧОРНИЙ (Київ)
2. Андрій ФІЛІП (Одеська)
До 57 кг
1. Богдан БАБЕНКО (Рівненська)
2. Дмитро КИСЕЛЬОВ (Харківська)
3. Руслан ВАРТАНЯН (Херсонська)
До 68 кг
1. Зейдулах НАЗІРОВ (Харківська)
2. Сергій РУСІНКО (Одеська)
3. Максим МАКОВСЬКИЙ (Київ) і Олександр ІЛЯШ (Закарпатська)
До 82 кг
1. Арлі КАМБІЛО (Київ)
2. Захар ШАДРІН (Херсонська)
3. Ілля НАЗАРЕНКО (Дніпропетровська) і Олександр КАРПОВ (Житомирська)
До 100 кг
1. Анатолій ВОЛОШИНОВ (Одеська)
2. Євген ЖЕКАЛОВ (Дніпропетровська)
3. Ігор ПОТЕРЯ (Київ) і Данило БІЛОУСОВ (Київ)