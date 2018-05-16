Українські спортсмени здобули чотири нагороди на турнірі із сумо у США

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Щоправда, перемогти й отримати золото українцям не вдалося

З Америки повернулись українські суматорі, які боролись за медалі на престижному турнірі 2018 US SUMO OPEN.

Наші співвітчизники здобули чотири нагороди, з них – три срібні й одна бронзова, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Срібними медалістами стали Святослав Семукрас (Men’s Lightweight), Важа Даяурі (Men’s Middleweight) і Сергій Соколовський (Men’s Openweight )

А Сергій зміг отримати місце на подіумі не тільки у категорії Openweight, а й у Men’s Heavyweight, де здобув бронзову медаль.

Нагадаємо, перед цим на чемпіонаті Європи із сумо серед юніорів і дорослих українська національна збірна здобула 31 нагороду (п’ять золотих, сім срібних і 19 бронзових медалей).

Тоді серед вікової категорії Seniors українська жіноча збірна посіла друге місце командного заліку, поступившись Росії, а чоловіча збірна здобула у цій віковій категорії командну бронзу.

Семукрас на чемпіонаті Європи здобув бронзу, Соколовський – золото серед молоді, а Даяурі – бронзу та золото серед молоді.