Українські стрибуни у воду вибороли бронзу на старті Чемпіонату Європи

«Синьо-жовті» випередили поляків на 0.15 бала

Україна здобула першу медаль на Євро-2026 з водних видів спорту в Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Українські стрибуни у воду стали бронзовими призерами у змаганні змішаних команд. Збірну представили Ксенія Байло, Кирило Болюх, Ксенія Бочек та Олексій Середа.

Командний мікст складається з шести стрибків, які спортсмени виконують із триметрового трампліна та десятиметрової вишки. У підсумку українська команда набрала 368,20 бала та посіла третє місце. Перевага України над Польщею, що посіла четверте місце, склала лише 0.15 бала.

Найбільше балів у складі України в індивідуальних стрибках приніс Олексій Середа – 81,00. Ксенія Байло набрала 67,20 бала, Кирило Болюх – 47,50, а Ксенія Бочек – 37,50. У парних стрибках Болюх та Бочек заробили для команди 63,00 бала, тоді як Середа та Байло – 72,00.

Перемогу в командному міксті здобула збірна Італії, яка набрала 410,60 бала.

Нагадаємо, збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026 з водних видів спорту, який стартує у Парижі 31 липня. Упродовж чемпіонату у стрибках у воду розіграють 13 комплектів нагород. До складу збірної України на Євро-2026 увійшли 12 спортсменів, які сумарно виступатимуть у всіх дисциплінах серед жінок, чоловіків та у змішаних турнірах.

До заявки увійшли чинні лідери збірної. Зокрема Олексій Середа на Євро-2026 відстоюватиме одразу три титули чемпіона Європи. Загалом на минулорічній континентальній першості Україна посіла перше місце медального заліку, здобувши шість нагород, з яких п'ять золотих.