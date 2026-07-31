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Паоліні, Носкова та інші зірки потрапили в заявки на Кубок Біллі Джин Кінг

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Паоліні, Носкова та інші зірки потрапили в заявки на Кубок Біллі Джин Кінг
Жасмін Паоліні захищатиме титул
фото: EFE

Провідні тенісистки планети позмагаються за престижний трофей

Учасники чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2026 оприлюднили заявки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Друга ракетка світу Єлєна Рибакіна поведе за собою збірну Казахстану. Натомість фіналістки Вімблдонського турніру Кароліна Мухова та Лінда Носкова захищатимуть кольори Чехії. Чинні чемпіонки з Італії заявили на плейоф найсильнішу місцеву тенісистку Жасмін Паоліні.

У рамках 1/4 фіналу збірна Італії протистоятиме Китаю. Натомість національна команда Казахстану зустрінеться з Іспанією, а збірна Чехії гратиме проти Сполученого Королівства. Останню чвертьфінальну пару склали національна команда України та збірна Бельгії.

Торік у фіналі змагань Італія переграла збірну США (2:0). На шляху до тріумфу італійські тенісистки здолали китаянок (2:0) та представниць України (2:1). Національна команда Італії тричі поспіль виходила до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Заявки національних команд на 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2026:

  • Італія: Жасмін Паоліні, Елізабетта Коччаретто, Лучія Брондзетті, Сара Еррані, Тайра Грант
  • Китай: Чжен Ціньвень, Ван Сіюй, Чжан Шуай, Го Ханьюй, Цзян Сіньюй
  • Казахстан: Єлєна Рибакіна, Юлія Путінцева, Анна Даниліна, Жібек Куламбаєва, Соня Жиєнбаєва
  • Іспанія: Джессіка Боусас Манеро, Кейтлін Кеведо, Марина Бассольс Рібера, Сара Соррібес Тормо
  • Чехія: Лінда Носкова, Кароліна Мухова, Марі Боузкова, Катержина Сінякова
  • Велика Британія: Кеті Бултер, Гаррієт Дарт, Міка Стойсавлевіч, Джоді Баррейдж

До слова, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Нагадаємо, нещодавно Марта Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.

Теги: Кубок Біллі Джин Кінг Кароліна Мухова Єлєна Рибакіна Джасмін Паоліні теніс

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