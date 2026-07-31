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Нападник «Жальгіріса» став найкращим бомбардиром серед українців в поточному сезоні єврокубків

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Нападник «Жальгіріса» став найкращим бомбардиром серед українців в поточному сезоні єврокубків
Станіслав Біленький цього сезону вже забив чотири голи в єврокубках
фото: ФК Жальгіріс

Українські футболісти вже забили 13 голів у єврокубках сезону 2026/27

Форвард литовського «Жальгіріса» Станіслав Біленький став найкращим бомбардиром в єврокубках 2026/27 серед українських футболістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Біленький вийшов на перше місце у списку після хет-трику у ворота «Динамо» Тбілісі в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. В активі 27-річного нападника вже 4 забиті м'ячі в поточній єврокампанії (ще один гол був забитий в ворота «Петроваца» на попередній стадії турніру).

На друге місце серед українців вийшов нападник «Андерлехта» Данило Сікан, який в другому матчі поспіль відзначився голом у ворота «Хаммарбю» в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Загалом на рахунку українських футболістів вже 13 голів в євросезоні 2026/27: 1 – в Лізі чемпіонів, 3 – в Лізі Європи та 9 – в Лізі конференцій.

Голи українських футболістів у єврокубках в сезоні 2026/27:

  • 4 – Станіслав Біленький («Жальгіріс»): ЛК, проти «Динамо» Тбілісі (хет-трик) та «Петроваца»
  • 2 – Данило Сікан («Андерлехт»): ЛЄ, проти «Хаммарбю» (по одному голу в двох матчах)
  • 1 – Микола Кухаревич («Слован»): ЛЧ, проти «Іберії 1999»
  • 1 – Володимир Бражко («Динамо»): ЛЄ, проти ПАОКа
  • 1 – Олександр Мусолітін («Нимме Калью»): ЛК, проти «Лінфілда»
  • 1 – Олег Федор («Полісся»): ЛК, проти «Копенгагена»
  • 1 – Ігор Краснопір («Полісся»): ЛК, проти «Копенгагена»
  • 1 – Олександр Філіппов («Полісся»): ЛК, проти «Копенгагена»
  • 1 – Микола Гайдучик («Полісся»): ЛК, проти «Копенгагена»

Нагадаємо, визначився суперник «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Після поразки від ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «біло-сині» продовжать свої виступи в Лізі конференцій.

Суперником «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій стане «Карабах». Азербайджанський клуб потрапив до турніру після поразки в протистоянні з ЦСКА Софія в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Поєдинки між «Динамо» та «Карабахом» відбудуться 6 та 13 серпня. Перший матч стане для киян формально домашнім, а матч-відповідь наша команда проведе на виїзді.

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Теги: Ліга чемпіонів Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ Станіслав Біленький ФК «Андерлехт» Ліга Європи Данило Сікан

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