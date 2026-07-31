Кубок України з футболу: визначилися пари кваліфікації нового турніру
У столиці відбулося жеребкування попереднього раунду національних змагань
Українська асоціація футболу оголосила пари кваліфікаційного раунду Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.
У попередньому раунді турніру зіграють 18 команд. Усі колективи змагаються на аматорському рівні. Поєдинки цієї стадії турніру зіграють 9-11 серпня.
Пари кваліфікаційного раунду Кубка України 2026/27:
- «Новий Розділ» – «Миколаїв» (Львівська область)
- «Покуття» – «Довбуш»
- «Агрон» – Луцьксантехмонтаж № 536
- «Колос» Полонне— «Новожуків»
- «Дружба-Козаки» – VIVAD
- «Чайка Вишгород» – «Калинівка»
- Ukrainian Team – «Решетилівка»
- «Інгул» – «Пальміра»
- Iron – «Базис»
У минулому сезоні в кваліфікації турніру зіграли 16 команд. Найбільших успіхів досягнуло «Полісся» із села Ставки Житомирської області. Скромний колектив дійшов до 1/16 фіналу Кубка України, де гідно поступився донецькому «Шахтарю» (0:1).
Найкращі молоді футболісти УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.
- 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
- 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
- 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
- 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
- 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
- 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
- 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
- 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
- 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
- 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
- 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
- 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
- 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
- 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
- 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)
Найкращі тренери УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.
- 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
- 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
- 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
- 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
- 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
- 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
- 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)
До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».
Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.
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