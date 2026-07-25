Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна оголосила склад на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Україна оголосила склад на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду
Олексій Середа – лідер збірної України зі стрибків у воду
фото: World Aquatics

Олексій Середа захищатиме в Парижі одразу три титули чемпіона Європи

Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026 з водних видів спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт міжнародної федерації водних видів спорту.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту стартує у Парижі 31 липня. Упродовж чемпіонату у стрибках у воду розіграють 13 комплектів нагород. До складу збірної України на Євро-2026 увійшли 12 спортсменів, які сумарно виступатимуть у всіх дисциплінах серед жінок, чоловіків та у змішаних турнірах.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду

Чоловіки:

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Данило Коновалов, Станіслав Оліферчик
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Максим Мірза, Кірілл Болюх
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Олексій Середа, Марк Гриценко
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх, Станіслав Оліферчик
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко, Олексій Середа

Жінки:

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Єлизавета Дядюк, Діана Карнафель
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Виставкіна
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Софія Виставкіна

Мікст:

  • команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Діана Карнафель, Кирило Азаров
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Олексій Середа

До заявки увійшли чинні лідери збірної. Зокрема Олексій Середа на Євро-2026 відстоюватиме одразу три титули чемпіона Європи. Загалом на минулорічній континентальній першості Україна посіла перше місце медального заліку, здобувши шість нагород, з яких п'ять золотих.

Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко стали срібними призерами суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Теги: водні види спорту стрибки у воду Олексій Середа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Україна оголосила склад на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду
Україна оголосила склад на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду
Український баскетболіст Скапінцев підписав контракт з іспанським клубом
Український баскетболіст Скапінцев підписав контракт з іспанським клубом
Усик зізнався, чи збирається балотуватися в президенти України
Усик зізнався, чи збирається балотуватися в президенти України
Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб
Один із сенсаційних героїв мундіалю знайшов новий клуб
Циганков поставив ультиматум «Жироні» і планує бойкотувати матчі команди
Циганков поставив ультиматум «Жироні» і планує бойкотувати матчі команди
Чемпіонка Вімблдону кумедно відреагувала на своє фото в новині WTA про генетичне тестування
Чемпіонка Вімблдону кумедно відреагувала на своє фото в новині WTA про генетичне тестування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
72K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Ліцеїст із Київщини створив пристрій, який може змінити хід війни

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua