Україна оголосила склад на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду
Олексій Середа захищатиме в Парижі одразу три титули чемпіона Європи
Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026 з водних видів спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт міжнародної федерації водних видів спорту.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту стартує у Парижі 31 липня. Упродовж чемпіонату у стрибках у воду розіграють 13 комплектів нагород. До складу збірної України на Євро-2026 увійшли 12 спортсменів, які сумарно виступатимуть у всіх дисциплінах серед жінок, чоловіків та у змішаних турнірах.
Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду
Чоловіки:
- 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Данило Коновалов, Станіслав Оліферчик
- 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Максим Мірза, Кірілл Болюх
- 10-метрова вишка, одиночний турнір: Олексій Середа, Марк Гриценко
- 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх, Станіслав Оліферчик
- 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко, Олексій Середа
Жінки:
- 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Єлизавета Дядюк, Діана Карнафель
- 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
- 10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Виставкіна
- 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
- 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Софія Виставкіна
Мікст:
- команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх
- 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Діана Карнафель, Кирило Азаров
- 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Олексій Середа
До заявки увійшли чинні лідери збірної. Зокрема Олексій Середа на Євро-2026 відстоюватиме одразу три титули чемпіона Європи. Загалом на минулорічній континентальній першості Україна посіла перше місце медального заліку, здобувши шість нагород, з яких п'ять золотих.
Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко стали срібними призерами суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.
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