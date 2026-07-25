Україна оголосила склад на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду

Олексій Середа захищатиме в Парижі одразу три титули чемпіона Європи

Збірна України зі стрибків у воду визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026 з водних видів спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт міжнародної федерації водних видів спорту.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту стартує у Парижі 31 липня. Упродовж чемпіонату у стрибках у воду розіграють 13 комплектів нагород. До складу збірної України на Євро-2026 увійшли 12 спортсменів, які сумарно виступатимуть у всіх дисциплінах серед жінок, чоловіків та у змішаних турнірах.

Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 зі стрибків у воду

Чоловіки:

1-метровий трамплін, одиночний турнір : Данило Коновалов, Станіслав Оліферчик

: Данило Коновалов, Станіслав Оліферчик 3-метровий трамплін, одиночний турнір : Максим Мірза, Кірілл Болюх

: Максим Мірза, Кірілл Болюх 10-метрова вишка, одиночний турнір : Олексій Середа, Марк Гриценко

: Олексій Середа, Марк Гриценко 3-метровий трамплін, синхронні стрибки : Кірілл Болюх, Станіслав Оліферчик

: Кірілл Болюх, Станіслав Оліферчик 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко, Олексій Середа

Жінки:

1-метровий трамплін, одиночний турнір : Єлизавета Дядюк, Діана Карнафель

: Єлизавета Дядюк, Діана Карнафель 3-метровий трамплін, одиночний турнір : Ксенія Бочек, Діана Карнафель

: Ксенія Бочек, Діана Карнафель 10-метрова вишка, одиночний турнір : Софія Виставкіна

: Софія Виставкіна 3-метровий трамплін, синхронні стрибки : Ксенія Бочек, Діана Карнафель

: Ксенія Бочек, Діана Карнафель 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Софія Виставкіна

Мікст:

команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка) : Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх

: Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх 3-метровий трамплін, синхронні стрибки : Діана Карнафель, Кирило Азаров

: Діана Карнафель, Кирило Азаров 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Олексій Середа

До заявки увійшли чинні лідери збірної. Зокрема Олексій Середа на Євро-2026 відстоюватиме одразу три титули чемпіона Європи. Загалом на минулорічній континентальній першості Україна посіла перше місце медального заліку, здобувши шість нагород, з яких п'ять золотих.

Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко стали срібними призерами суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.