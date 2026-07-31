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УЄФА підготувала альтернативний формат Чемпіонату світу на тлі конфлікту з ФІФА

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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УЄФА підготувала альтернативний формат Чемпіонату світу на тлі конфлікту з ФІФА
Очільники УЄФА і ФІФА розпочали гостру дискусію щодо майбутнього чемпіонатів світу
фото: The Times

Європейська організація просуває проєкт Global Nations League

В УЄФА заявили, що мають свій сценарій проведення Чемпіонату світу, який є альтернативою до планів президента ФІФА Джанні Інфантіно продати частку комерційних прав на мундіаль приватним інвесторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Як стверджує джерело, європейські футбольні функціонери можуть використати раніше розроблений формат Global Nations League як основу для власного аналога Чемпіонату світу. Проєкт передбачає проведення регіональних відбіркових турнірів із подальшим фіналом за участю восьми найкращих збірних. Спочатку УЄФА розглядала цю концепцію для проведення фінальної частини в непарні роки, коли не відбуваються Чемпіонати світу чи Європи.

Напередодні УЄФА заявила, що її асоціації готові бойкотувати турніри ФІФА у разі просування проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачає створення окремої компанії та продаж 20% її акцій приватним інвесторам.

Після цього проти ініціативи Інфантіно також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу (АФК), які заявили про відсутність належної процедури ухвалення рішення та закликали ФІФА переглянути систему управління.

За даними Sky Sports, якщо позиція УЄФА залишиться незмінною, саме готовий формат Global Nations League може стати основою для створення окремого міжнародного турніру збірних поза егідою ФІФА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно відкрила дисциплінарне провадження проти Федерації футболу Аргентини та низки гравців після інцидентів на Чемпіонаті світу 2026.

Одним із епізодів, який розглядатиме дисциплінарний комітет, стала демонстрація банера «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвінські острови – аргентинські») після перемоги Аргентини над Англією у півфіналі турніру. Після фінального свистка захисник Лісандро Мартінес та півзахисник Джовані Ло Чельсо вийшли на поле з банером, який стверджував суверенітет Аргентини над Фолклендськими (Мальвінськими) островами.

У ФІФА наголосили, що використання спортивних заходів для демонстрації повідомлень неспортового характеру може порушувати дисциплінарний кодекс.

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Теги: ФІФА УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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