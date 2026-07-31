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«Арсенал» близький до купівлі лідера «Ньюкасла» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» близький до купівлі лідера «Ньюкасла» – ЗМІ
Бруно Гімарайнс зібрався до британської столиці
фото: EFE

«Сороки» продовжують розпродаж провідних виконавців команди

Півзахисник англійського «Ньюкасла» Бруно Гімарайнс опинився за крок від переходу в лондонський «Арсенал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

«Каноніри» запропонували за бразильця 90 млн євро. Наразі сторони перейшли до обговорення комісійних і бонусів. П'ята частина від суми трансферу дістанеться французькому «Ліону».

У разі переходу Гімарайнс стане третім проданим у міжсезоння лідером «сорок». Раніше «Сент-Джеймс Парк» покинула нападник Ентоні Гордон («Барселона») та хавбек Сандро Тоналі («Тоттенгем»). За них «Ньюкасл» разом отримав 188 млн євро.

Гімарайнс у минулому сезоні провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і вісім асистів. На Чемпіонаті світу 2026 капітан «сорок» зіграв п'ять матчів, у яких віддав чотири результативні передачі.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Бруно Ґімараєш НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Арсенал (Лондон) ФК «Ньюкасл Юнайтед»

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