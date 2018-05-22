Українські танцюристи на візках здобули вісім медалей на змаганнях у Німеччині
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Українські спортсмени здобули кілька яскравих перемог
П’ять золотих, одна срібна та дві бронзові медалі – такий доробок національної паралімпійської збірної команди зі спортивних танців на візках, яка 17-21 травня взяла участь у міжнародному турнірі, що проходив у німецькому Франкфурті-на-Майні.
Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
Українськими чемпіонами та призерами стали:
Кернична Сніжана – фристайл - золота нагорода, сінгл - бронзова медаль;
Кернична Сніжана та Керничний Володимир – золота нагорода у програмі дуо латино та золота нагорода у програмі дуо стандарт;
Чехонацька Наталія та Івлюшкін Павло – фристайл - золота нагорода;
Чехонацька Наталія – фристайл - срібна нагорода;
Заміга Іван та Данкевич Олена – золота нагорода в програмі комбі латино;
Беспалова Наталія та Савельєв Михайло – бронзова нагорода в програмі комбі стандарт.
Нагадаємо, українські легкоатлети-паралімпійці вибороли дев'ять нагород на міжнародному турнірі в Італії.