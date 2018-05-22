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    Українські танцюристи на візках здобули вісім медалей на змаганнях у Німеччині

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    Українські танцюристи на візках здобули вісім медалей на змаганнях у Німеччині

    Українські спортсмени здобули кілька яскравих перемог

    П’ять золотих, одна срібна та дві бронзові медалі – такий доробок національної паралімпійської збірної команди зі спортивних танців на візках, яка 17-21 травня взяла участь у міжнародному турнірі, що проходив у німецькому Франкфурті-на-Майні.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Українськими чемпіонами та призерами стали:

    Кернична Сніжана – фристайл - золота нагорода, сінгл - бронзова медаль;

    Кернична Сніжана та Керничний Володимир – золота нагорода у програмі дуо латино та золота нагорода у програмі дуо стандарт;

    Чехонацька Наталія та Івлюшкін Павло – фристайл - золота нагорода;

    Чехонацька Наталія – фристайл - срібна нагорода;

    Заміга Іван та Данкевич Олена – золота нагорода в програмі комбі латино;

    Беспалова Наталія та Савельєв Михайло – бронзова нагорода в програмі комбі стандарт.

    Нагадаємо, українські легкоатлети-паралімпійці вибороли дев'ять нагород на міжнародному турнірі в Італії.

    спорт Німеччина українці
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