Українські танцюристи на візках здобули вісім медалей на змаганнях у Німеччині

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Українські спортсмени здобули кілька яскравих перемог

П’ять золотих, одна срібна та дві бронзові медалі – такий доробок національної паралімпійської збірної команди зі спортивних танців на візках, яка 17-21 травня взяла участь у міжнародному турнірі, що проходив у німецькому Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Українськими чемпіонами та призерами стали:

Кернична Сніжана – фристайл - золота нагорода, сінгл - бронзова медаль;

Кернична Сніжана та Керничний Володимир – золота нагорода у програмі дуо латино та золота нагорода у програмі дуо стандарт;

Чехонацька Наталія та Івлюшкін Павло – фристайл - золота нагорода;

Чехонацька Наталія – фристайл - срібна нагорода;

Заміга Іван та Данкевич Олена – золота нагорода в програмі комбі латино;

Беспалова Наталія та Савельєв Михайло – бронзова нагорода в програмі комбі стандарт.

Нагадаємо, українські легкоатлети-паралімпійці вибороли дев'ять нагород на міжнародному турнірі в Італії.