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    Українські триатлоністи у Харкові виборюватимуть путівки на Юнацькі Олімпійські ігри

    Змагання з акватлону серед юніорів, юнаків і кадетів відбудуться наприкінці січня
    25 січня стартує сезон триатлону в Україні. На відміну від кількох попередніх років, цього разу перший старт змагального року відбудеться не в Одесі. Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) серед юніорів, юнаків і кадетів прийматиме у себе Харків, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України. За словами віце-президента місцевої
    • Сьогодні, 16:39
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    Молоді українські триатлоністи
    Молоді українські триатлоністи

    Змагання з акватлону серед юніорів, юнаків і кадетів відбудуться наприкінці січня

    25 січня стартує сезон триатлону в Україні. На відміну від кількох попередніх років, цього разу перший старт змагального року відбудеться не в Одесі.

    Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) серед юніорів, юнаків і кадетів прийматиме у себе Харків, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    За словами віце-президента місцевої обласної федерації Володимира Сидоренка, на турнірі чекають близько 300 учасників.

    Він додав, що вся необхідна інфраструктура міста нині у відмінному стані та готова приймати змагання.

    Біговий сегмент відбуватиметься у манежі стадіону ХТЗ, а плавання прийматиме басейн «Гарт».

    У Харкові між собою сперечатимуться, у тому числі, і претенденти від України на участь у Юнацьких Олімпійських іграх, що відбудуться у жовтні у Буенос Айресі.

    Змагання відбудуться з 25-го по 27-ме січня.

    Наступним стартом внутрішнього календаря стане квітневий відкритий чемпіонат України з триатлону у приміщеннях (Львів).

    Харків чемпіонат України триатлон ХТЗ
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