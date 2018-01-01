Українські триатлоністи у Харкові виборюватимуть путівки на Юнацькі Олімпійські ігри

Змагання з акватлону серед юніорів, юнаків і кадетів відбудуться наприкінці січня

25 січня стартує сезон триатлону в Україні. На відміну від кількох попередніх років, цього разу перший старт змагального року відбудеться не в Одесі. Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) серед юніорів, юнаків і кадетів прийматиме у себе Харків, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України. За словами віце-президента місцевої



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Молоді українські триатлоністи

Змагання з акватлону серед юніорів, юнаків і кадетів відбудуться наприкінці січня

25 січня стартує сезон триатлону в Україні. На відміну від кількох попередніх років, цього разу перший старт змагального року відбудеться не в Одесі.

Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) серед юніорів, юнаків і кадетів прийматиме у себе Харків, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

За словами віце-президента місцевої обласної федерації Володимира Сидоренка, на турнірі чекають близько 300 учасників.

Він додав, що вся необхідна інфраструктура міста нині у відмінному стані та готова приймати змагання.

Біговий сегмент відбуватиметься у манежі стадіону ХТЗ, а плавання прийматиме басейн «Гарт».

У Харкові між собою сперечатимуться, у тому числі, і претенденти від України на участь у Юнацьких Олімпійських іграх, що відбудуться у жовтні у Буенос Айресі.

Змагання відбудуться з 25-го по 27-ме січня.

Наступним стартом внутрішнього календаря стане квітневий відкритий чемпіонат України з триатлону у приміщеннях (Львів).