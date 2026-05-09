Український дзюдоїст Колобов переміг росіянина і здобув бронзу на Грендслемі

Перша медаль українця на турнірі такого рівня

Український дзюдоїст Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Грендслем у Астані (Казахстан). Про це повідомляє «Главком».

Як Колобов виборов бронзу в Астані

Колобов стартував на змаганнях з перемоги над представником Казахстану Аргюновим, після чого у чвертьфіналі здолав бразильця Девіда Ліму. Шанс гарантувати собі медаль Колобов отримав у півфіналі, де зустрівся з представником Молдови Петру Пеліваном, однак там українець зазнав поразки та перейшов до втішної сутички за третє місце.

У поєдинку за бронзову нагороду Колобов переміг представника Росії Єгора Сухопарова та здобув дебютну бронзову нагороду на Грандслемах.

Переможцем у цій ваговій категорії став представник Казахстану Жалгас Кайролла, який у фіналі переміг Пелівана.

Нагадаємо, збірну України на Грандслемі в Астані представляє склад із семи дзюдоїстів: Артем Лесюк (до 60 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Саїд-Магомед Халідов (до 73 кг), Владислав Колобов (до 81 кг), Артем Бубир (до 90 кг), Олексій Єршов та Заур Дуньямалієв (обидва – до 100 кг). На попередньому тижні аналогічний склад виступав на етапі Грендслем у Душанбе.

Цього сезону в активі українських дзюдоїстів вже 7 нагород на турнірах серії Грендслем. Зокрема, срібні медалі вибороли: Дільшот Халматов (до 60 кг, Париж), Антон Савицький (до 100 кг, Париж), Михайло Свідрак (до 81 кг, Тбілісі) та Артем Лесюк (до 60 кг, Душанбе).

Українські дзюдоїсти залишились поза п’єдесталом на Чемпіонаті Європи-2026 в грузинському Тбілісі та вперше за 27 років завершила Євро без медалей. Найближчими до нагород були Дільшот Халматов і Михайло Свідрак.