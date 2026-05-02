Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи

Ілля Мандебура
Тедді Рінер є чинним олімпійським чемпіоном у ваговій категорії понад 100 кг
фото: Reuters

Для Тедді Рінера стоїть амбітний план виступити на Олімпіаді-2028 у 39 років

Найдекорованіший дзюдоїст усіх часів, француз Тедді Рінер, оголосив про своє повернення до змагань. Про це повідомляє «Главком»

Де виступить Рінер після паущи?

30 серпня 2026 року 37-річний спортсмен візьме участь у першому в історії турнірі Lausanne Grand Slam, що відбудеться у Швейцарії на Vaudoise Arena. Це стане його першим виступом в особистих змаганнях після тріумфальних Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де він виборов дві золоті медалі – у категорії понад 100 кг та в змішаному командному турнірі.

З моменту завершення паризької Олімпіади представник клубу «ПСЖ Дзюдо» практично не з'являвся на змаганнях світового туру IJF. Єдиним його виступом за цей період був поєдинок у межах Ліги чемпіонів у грудні 2024 року, де Рінер допоміг своєму клубу здобути чемпіонський титул. Невдовзі після цього бою він переніс операцію на правому лікті, проте відновлення пройшло успішно і не завадило його амбітним планам щодо підготовки до наступних великих стартів.

Чому саме Лозанна?

Турнір у Лозанні розглядається спортсменом як стратегічний етап для відновлення змагального ритму та відчуття татамі перед Чемпіонатом світу, що відбудеться у жовтні 2026 року в азербайджанському Баку. Попри те, що період олімпійської кваліфікації розпочинається вже 15 червня, Рінер вирішив розпочати свій шлях на два місяці пізніше, зосередивши сили на швейцарському Грандслемі. Володар семи олімпійських нагород та 11 титулів чемпіона світу наголосив, що повернення до змагань завжди є особливим моментом, а виступ у Лозанні стане першим кроком у його довгостроковій підготовці до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, де він прагне поповнити свою колекцію ще двома золотими медалями.

Нагадаємо, що найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо. Перша в історії Канади олімпійська чемпіонка з дзюдо Кріста Деґучі вирішила піти зі спорту на своєму піку.

Читайте також

Михайло Усач демонструє потужну форму на початку сезону 2026
Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі
26 квiтня, 23:35
Українські борці продемонстрували чудову результативність у матчах за бронзу
Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби
23 квiтня, 01:10
Нагороду вручатимуть громадянам України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Зеленський ввів нову державну нагороду для учасників ліквідації ЧАЕС
21 квiтня, 04:58
Дільшот Халматов програв у вирішальній сутичці за бронзу представнику Ізраїлю
Збірна України з дзюдо вперше за 27 років завершила Чемпіонат Європи без медалей
20 квiтня, 15:02
Марія Сухопалова є однією зі світових лідерок в елімінаторі
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
19 квiтня, 18:23
Аліна Комащук утретє у своїй кар'єрі піднялася на п'єдестал Кубка світу в особистій шаблі
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
18 квiтня, 20:48
З 10 квітня 2026 року Каніковський відсторонений від змагань
Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу
13 квiтня, 21:17
До складу збірної України увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору
Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо
8 квiтня, 12:13
На Олімпіадах спортсмени неодноразово постфактум позбавлялися своїх результатів та навіть віддавали медалі
Олімпіада-2026 увійшла в історію як «найчистіший» форум століття
4 квiтня, 16:04

Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи
Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
