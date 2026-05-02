Легендарний дзюдоїст повернеться на татамі після двох років паузи

Для Тедді Рінера стоїть амбітний план виступити на Олімпіаді-2028 у 39 років

Найдекорованіший дзюдоїст усіх часів, француз Тедді Рінер, оголосив про своє повернення до змагань. Про це повідомляє «Главком».

Де виступить Рінер після паущи?

30 серпня 2026 року 37-річний спортсмен візьме участь у першому в історії турнірі Lausanne Grand Slam, що відбудеться у Швейцарії на Vaudoise Arena. Це стане його першим виступом в особистих змаганнях після тріумфальних Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де він виборов дві золоті медалі – у категорії понад 100 кг та в змішаному командному турнірі.

З моменту завершення паризької Олімпіади представник клубу «ПСЖ Дзюдо» практично не з'являвся на змаганнях світового туру IJF. Єдиним його виступом за цей період був поєдинок у межах Ліги чемпіонів у грудні 2024 року, де Рінер допоміг своєму клубу здобути чемпіонський титул. Невдовзі після цього бою він переніс операцію на правому лікті, проте відновлення пройшло успішно і не завадило його амбітним планам щодо підготовки до наступних великих стартів.

Чому саме Лозанна?

Турнір у Лозанні розглядається спортсменом як стратегічний етап для відновлення змагального ритму та відчуття татамі перед Чемпіонатом світу, що відбудеться у жовтні 2026 року в азербайджанському Баку. Попри те, що період олімпійської кваліфікації розпочинається вже 15 червня, Рінер вирішив розпочати свій шлях на два місяці пізніше, зосередивши сили на швейцарському Грандслемі. Володар семи олімпійських нагород та 11 титулів чемпіона світу наголосив, що повернення до змагань завжди є особливим моментом, а виступ у Лозанні стане першим кроком у його довгостроковій підготовці до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, де він прагне поповнити свою колекцію ще двома золотими медалями.

