Український дзюдоїст Єршов виборов першу медаль у кар'єрі на Грендслемі

«Синьо-жовті» виграли в Душанбе дві нагороди

Український дзюдоїст Олексій Єршов здобув першу медаль у кар'єрі на Грендслемі – виборов бронзу у вазі до 100 кг на турнірі у Таджикистані. Про е повідомляє «Главком».

Як виступили українці в Душанбе

У групі Єршов розпочав з перемоги над представником Узбекистану Мірджалолом Нормуміновим, а потім здолав молдаванина Вадима Гімбовські. Першої поразки українець зазнав у півфіналі від майбутнього чемпіона з Китаю Фучуня Хуана. У сутичці за бронзу Єршов переміг іппоном сербського дзюдоїста Лазара Здрале.

Для 24-річного Єршова ця медаль стала першою на рівні Грендслемів у кар'єрі. У 2026 році українець також змагався на Грендслемі в Парижі, де вибув на етапі 1/16 фіналу. У сезоні-2025 Єршов здобув срібло на Гран-прі в хорватському Загребі, став віцечемпіоном Відкритого кубка Європи у Празі, а також бронзовим медалістом етапу змагань у Варшаві.

Змагання у Душанбе Україна завершила з двома медалями – сріблом Артема Лесюка (до 60 кг) та бронзою Єршова (до 100 кг). За крок від подіуму зупинився ще один українець Вадим Чернов (до 66 кг), який став п'ятим після програшу в бронзовому фіналі росіянину Яго Абуладзе.

Наступний етап турніру серії Грендслем відбудеться з 8 по 10 травня в Казахстані.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти залишились поза п’єдесталом на Чемпіонаті Європи-2026 в грузинському Тбілісі та вперше за 27 років завершила Євро без медалей. Найближчими до нагород були Дільшот Халматов і Михайло Свідрак.