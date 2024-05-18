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Український метальник молота Кохан виграв турнір у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український метальник молота Кохан виграв турнір у США
У минуло році Михайло Кохан виконав олімпійський норматив та здобув для України олімпійську ліцензію в легкій атлетиці

Переможною стала спроба Кохана на 80,33 м

Українські метальники молота Михайло Кохан став переможцем гранпрі Лос-Анджелеса з легкої атлетики. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Цей турнір у США, що триває впродовж двох днів, відбувається в межах світового легкоатлетичного туру та має «золотий» рівень.

Український легкоатлет став найкращим у метанні молота. Переможною стала його спроба на 80,33 м.

Цей результат є наразі другим найкращим у сезоні для Кохана.

У минуло році Михайло Кохан виконав олімпійський норматив, коли показав результат 78.61 метра, та здобув для України олімпійську  ліцензію в легкій атлетиці.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: легкоатлет спорт Михайло Кохан олімпійські ігри

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