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Росіянин, який лайкнув понад 20 постів на підтримку війни, отримав шанс потрапити на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росіянин, який лайкнув понад 20 постів на підтримку війни, отримав шанс потрапити на Олімпіаду
Павлов лайкав дописи на підтримку Путіна, війни, анексії Криму та російських військових

В Instagram Павлов підписаний на кілька пабліків про Путіна та сторінки російських чиновників, які підтримують війну

Російський каноїст Михайло Павлов, який вподобав в Instagram понад 20 постів на підтримку диктатора Володимира Путіна та війни, був допущений Міжнародною федерацією каное до олімпійської кваліфікації. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports

Зазначається, що в Instagram Павлов підписаний одразу на кілька пабліків про Путіна та сторінки різних російських чиновників, які підтримують війну. На цих сторінках він лайкав і пости з Путіним, і дописи на підтримку війни, анексії Криму та російських військових.

Всього ж було знайдено понад 20 лайків Павлова на підтримку війни та Путіна. Сторінку ж в Instagram цей «нейтральний» російський каноїст завів ще у 2016 році.

Окремо варто зазначити, що Павлов був допущений до кваліфікації у змаганнях команд, які складаються з двох спортсменів. Це порушує умови Міжнародного олімпійського комітету щодо участі росіян і білорусів у змаганнях (їм дозволено виступати лише індивідуально). Але, з незрозумілих причин, Міжнародна федерація каное порушила рекомендації МОК.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Олімпіада веслування на байдарках і каное росіяни олімпійські ігри

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