Росіянин, який лайкнув понад 20 постів на підтримку війни, отримав шанс потрапити на Олімпіаду

В Instagram Павлов підписаний на кілька пабліків про Путіна та сторінки російських чиновників, які підтримують війну

Російський каноїст Михайло Павлов, який вподобав в Instagram понад 20 постів на підтримку диктатора Володимира Путіна та війни, був допущений Міжнародною федерацією каное до олімпійської кваліфікації. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports

Зазначається, що в Instagram Павлов підписаний одразу на кілька пабліків про Путіна та сторінки різних російських чиновників, які підтримують війну. На цих сторінках він лайкав і пости з Путіним, і дописи на підтримку війни, анексії Криму та російських військових.

Всього ж було знайдено понад 20 лайків Павлова на підтримку війни та Путіна. Сторінку ж в Instagram цей «нейтральний» російський каноїст завів ще у 2016 році.

Окремо варто зазначити, що Павлов був допущений до кваліфікації у змаганнях команд, які складаються з двох спортсменів. Це порушує умови Міжнародного олімпійського комітету щодо участі росіян і білорусів у змаганнях (їм дозволено виступати лише індивідуально). Але, з незрозумілих причин, Міжнародна федерація каное порушила рекомендації МОК.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.