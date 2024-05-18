Професійний футбольний клуб отримав «червону картку» від азартної комісії. Сума штрафу вражає

Спортивний клуб «Полтава» обіцяє потягнути регулятора до суду

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оштрафувала на 2,4 млн грн ТОВ «Спортивний клуб «Полтава» за порушення вимог законодавства про рекламу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 16 травня.

У документі сказано, що клуб порушив заборону розповсюдження реклами, в якій вміщено зображення об’єкта права інтелектуальної власності, під яким провадиться діяльність із організації та проведення азартних ігор. Ця реклама транслювалася на столичному відеоекрані, що на вулиці Хрещатик, 7/11.

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Також КРАІЛ розпорядилася розповсюдження цієї реклами.

«Главком» звернувся за коментарем до футбольного клубу. Там повідомили, що не до кінця розуміють претензій азартної комісії і пообіцяли звернутися до суду, щоб оскаржити великий штраф.

Додамо, що спортивний клуб «Полтава» входить до Першої ліги чемпіонату України з футболу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня КРАІЛ виписала два штрафи по 2,4 млн грн приватному акціонерному товариству «Телерадіокомпанія Люкс» (Львів). Львівська компанія порушила вимоги законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор. Зокрема, на відеоекрані, що на фасаді київського будинку (вулиця Хрещатик, 7/11) транслювалася реклама із зображенням азартного бренду.

Нагадаємо, що, за законом про рекламу, в Україні заборонено рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок:

у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;

у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами;

на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.