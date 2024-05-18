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Професійний футбольний клуб отримав «червону картку» від азартної комісії. Сума штрафу вражає

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Професійний футбольний клуб отримав «червону картку» від азартної комісії. Сума штрафу вражає
За версією КРАІЛ, клуб порушив заборону розповсюдження реклами азартного бренду
фото з відкритих джерел

Спортивний клуб «Полтава» обіцяє потягнути регулятора до суду

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оштрафувала на 2,4 млн грн ТОВ «Спортивний клуб «Полтава» за порушення вимог законодавства про рекламу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 16 травня.

У документі сказано, що клуб порушив заборону розповсюдження реклами, в якій вміщено зображення об’єкта права інтелектуальної власності, під яким провадиться діяльність із організації та проведення азартних ігор. Ця реклама транслювалася на столичному відеоекрані, що на вулиці Хрещатик, 7/11.

(для перегляду – натисніть на документ)

Також КРАІЛ розпорядилася розповсюдження цієї реклами.

«Главком» звернувся за коментарем до футбольного клубу. Там повідомили, що не до кінця розуміють претензій азартної комісії і пообіцяли звернутися до суду, щоб оскаржити великий штраф.

Додамо, що спортивний клуб «Полтава» входить до Першої ліги чемпіонату України з футболу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня КРАІЛ виписала два штрафи по 2,4 млн грн приватному акціонерному товариству «Телерадіокомпанія Люкс» (Львів). Львівська компанія порушила вимоги законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор. Зокрема, на відеоекрані, що на фасаді київського будинку (вулиця Хрещатик, 7/11) транслювалася реклама із зображенням азартного бренду.

Нагадаємо, що, за законом про рекламу, в Україні заборонено рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок:

  • у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;
  • у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
  • в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
  • на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
  • засобами зовнішньої реклами;
  • на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;
  • в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.

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Теги: спорт війна штраф реклама ФК «Полтава» азартні ігри

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