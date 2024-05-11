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«Шахтар» став чемпіоном України з футболу

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
«Шахтар» обіграв «Динамо»
фото з відкритих джерел

«Шахтар» мав 14-матчеву переможну серію в УПЛ

Донецький «Шахтар» обіграв «Динамо» та вдруге став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023/24. Про це повідомляє Суспільне.

«Шахтар» та «Динамо» – єдині команди, що у 2024 році не зазнали жодної поразки. При цьому «Шахтар» мав 14-матчеву переможну серію в УПЛ, кияни ж підходили до дербі з 17-матчевою безпрограшною серією в чемпіонаті України.

Матч відбувся вдруге у сезоні 2023/24. Вперше команди зустрілися між собою у листопаді: «Шахтар» обіграв 1:0 у першій грі Маріно Пушича у статусі головного тренера донеччан. Тоді як цей же матч став останнім для Мірчі Луческу у статусі тренера «Динамо», після цього команду очолив Олександр Шовковський.

Нагадаємо, що Україна не підніметься у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а отже гарантовано втрачає одну команду у єврокубковій квоті. Скорочення єврокубкової квоти почне діяти з сезону 2025/26.

Донецький «Шахтар» був останнім представником України у єврокубках. Клуб вийшов до 1/16 фіналу Ліги Європи, де за підсумками двох матчів програв французькому «Марселю».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Україна спорт

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