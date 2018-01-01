Український баскетболіст встановив рекорд у чемпіонаті Іспанії

Після чого Пустовий увійшов у символічну збірну туру

Центровий збірної України й «Обрадойро» Артем Пустовий з рекордом допоміг своїй команді вирвати перемогу у «Мурсії» у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії – 70:68. Гравець став найкращим у складі своєї команди. За 37:16 хв у грі він набрав 17 очок, шість підбирань, одну передачу, одне перехоплення, шість блок-шотів,



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Артем Пустовий в атаці

Після чого Пустовий увійшов у символічну збірну туру

Центровий збірної України й «Обрадойро» Артем Пустовий з рекордом допоміг своїй команді вирвати перемогу у «Мурсії» у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії – 70:68.

Гравець став найкращим у складі своєї команди. За 37:16 хв у грі він набрав 17 очок, шість підбирань, одну передачу, одне перехоплення, шість блок-шотів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

За блок-шотами за матч чемпіонату Іспанії – це новий рекорд «Обрадойро».

У п’ятому турі поточного чемпіонату Пустовий з п’ятьма блок-шотами повторив клубне досягнення Максі Клебера.

Загалом же, за часи виступів за «Обрадойро» Артем Пустовий став беззаперечним лідером команди за блок-шотами у чемпіонаті Іспанії – 104. Він уже на 40 блок-шотів випереджає другого за блоками – Стефана Ласме.

Опісля стало відомо, що успішна гра центрового збірної України Артема Пустового дозволила йому ввійти у символічну збірну туру.

26 лютого збірна України гратиме у Києві матч першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Швеції.