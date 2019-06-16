Український боєць, якого називають наступником Кличків, здобув десяту перемогу нокаутом



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Олександр Захожий колись спарингував з Володимиром Кличком К2

Боснієць Ґоведаріца протримався неповних два раунди

Український супертяж (понад 90,7 кг) Олександр Захожий (12-0, 10 КО), якого називають спадкоємцем Кличків, на рингу РЦ «Парковий» у Києві побив боснійського джорнімена Срдана Ґоведаріцу (7-8, 6 КО).

Бій проходив у неспішному темпі. Український здоровань працював через джеб, часом вибухаючи серіями. У кінцівці першого раунду Захожий правим прямим пробив по селезінці Ґоведаріци - той «взяв коліно».

У другому раунді поєдинок завершився. Боснієць затиснувся в кутку рингу, потрапив під бомбардування Захожого. Пройшов правий прямий, після чого гість знову опустився на коліно. На цей раз джорнімен дав чітко зрозуміти рефері, що продовжувати не має наміру.