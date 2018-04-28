Український боксер Богачук здобув восьму дострокову перемогу поспіль

Один з наступних поєдинків українця повинен стати титульним

Перспективний український напівсередньоваговик Сергій Богачук (8-0, 8 КО) виграв восьмий поєдинок поспіль. Причому, як і всі попередні рази, зробив це достроково. Черговою «жертвою» 22-річного боксера став американець Тодд Мануель (15-15-1, 3 КО), якого українець нокаутував у четвертому раунді. Нагадаємо, в попередньому поєдинку