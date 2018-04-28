Український боксер Богачук здобув восьму дострокову перемогу поспіль
- Вчора, 13:56
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Розсилка
Сергій Богачук. Фото: Getty Images
Один з наступних поєдинків українця повинен стати титульним
Перспективний український напівсередньоваговик Сергій Богачук (8-0, 8 КО) виграв восьмий поєдинок поспіль. Причому, як і всі попередні рази, зробив це достроково.
Черговою «жертвою» 22-річного боксера став американець Тодд Мануель (15-15-1, 3 КО), якого українець нокаутував у четвертому раунді.
Нагадаємо, в попередньому поєдинку Богачук здобув дострокову перемогу над іншим представником США Люсіусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО).
Згідно домовленостей українця з промоутерами, один з його наступних поєдинків повинен стати титульним.
Як відомо раніше, WBC дав право на бій за чемпіонський титул українцю Гвоздику.
Джерело: xsport.ua