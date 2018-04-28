  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український боксер Богачук здобув восьму дострокову перемогу поспіль

    Один з наступних поєдинків українця повинен стати титульним
    Перспективний український напівсередньоваговик Сергій Богачук (8-0, 8 КО) виграв восьмий поєдинок поспіль. Причому, як і всі попередні рази, зробив це достроково. Черговою «жертвою» 22-річного боксера став американець Тодд Мануель (15-15-1, 3 КО), якого українець нокаутував у четвертому раунді. Нагадаємо, в попередньому поєдинку
    • Вчора, 13:56
    • Розсилка
    Сергій Богачук. Фото: Getty Images
    Сергій Богачук. Фото: Getty Images

    Один з наступних поєдинків українця повинен стати титульним

    Перспективний український напівсередньоваговик Сергій Богачук (8-0, 8 КО) виграв восьмий поєдинок поспіль. Причому, як і всі попередні рази, зробив це достроково.

    Черговою «жертвою» 22-річного боксера став американець Тодд Мануель (15-15-1, 3 КО), якого українець нокаутував у четвертому раунді.

    Нагадаємо, в попередньому поєдинку Богачук здобув дострокову перемогу над іншим представником США Люсіусом Джонсоном (4-3-1, 3 КО).

    Згідно домовленостей українця з промоутерами, один з його наступних поєдинків повинен стати титульним.

    Як відомо раніше, WBC дав право на бій за чемпіонський титул українцю Гвоздику.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ