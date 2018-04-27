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    WBC дав право на бій за чемпіонський титул українцю Гвоздику

    19 травня пояс WBC розіграють діючий чемпіон канадець Адоніс Стівенсон і швед Баду Джек
    Президент WBC Мауріціо Сулейман підтвердив, що українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО), який не так давно став тимчасовим чемпіоном WBC, отримає бій за повноцінний пояс. Про це повідомляє видання ESPN. 19 травня пояс WBC розіграють діючий чемпіон канадець Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО) і швед Баду Джек (22-1-2, 13 КО). Переможець і буде
    • 27 Квiтня, 18:04
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    Олександр Гвоздик. Фото: TopRank
    Олександр Гвоздик. Фото: TopRank

    19 травня пояс WBC розіграють діючий чемпіон канадець Адоніс Стівенсон і швед Баду Джек

    Президент WBC Мауріціо Сулейман підтвердив, що українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО), який не так давно став тимчасовим чемпіоном WBC, отримає бій за повноцінний пояс.

    Про це повідомляє видання ESPN.

    19 травня пояс WBC розіграють діючий чемпіон канадець Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО) і швед Баду Джек (22-1-2, 13 КО). Переможець і буде битися з Гвоздиком.

    У разі відкриття торгів на право організації цього бою Гвоздик отримає 35% від призового фонду.

    Сам українець вважає за краще в суперники шведа.

    бокс Олександр Гвоздик
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