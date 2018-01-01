Український боксер Маліновський може отримати чемпіонський бій

Йдуть перемовини про бій Олега за світове чемпіонство з Оскаром Вальдесом

Олександр Красюк в ефірі телеканалу XSPORT розповів про те, що веде діалог про організацію поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO Оскаром Вальдесом (23-0, 19 КО) і чемпіоном Європи Олегом Маліновським (22-0, 6 КО). Про це заявив сам генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine. «Маліновський у нас зараз буде у



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Олег Маліновський. Фото K2 Promotions Ukraine

Йдуть перемовини про бій Олега за світове чемпіонство з Оскаром Вальдесом

Олександр Красюк в ефірі телеканалу XSPORT розповів про те, що веде діалог про організацію поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO Оскаром Вальдесом (23-0, 19 КО) і чемпіоном Європи Олегом Маліновським (22-0, 6 КО).

Про це заявив сам генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine.

«Маліновський у нас зараз буде у топ-5, а може і в топ-3 рейтингу WBO. За нашою лінією є чемпіон світу – Оскар Вальдес. Він реально талановитий хлопець», - сказав він.

«Був поєдинок, коли Бурсак у Каліфорнії бився проти Раміреса за пояс чемпіона світу, у цьому ж вечорі боксу бився і Вальдес. Тоді у мене була можливість переговорити з менеджером Вальдеса, ми познайомилися і проговорили це питання», - додав Красюк.

«Наразі у нас триває діалог з Top Rank з приводу бою Вальдес - Маліновський. Однак, це постійна робота, яка робиться не тільки по Олегу, а й кожному з боксерів. Це те, що завжди залишається за лаштунками», - підсумував він.

У своєму останньому бою Маліновський у першому раунді нокаутував представника Угорщини.