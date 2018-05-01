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    Український боксер повернеться на ринг влітку

    Шабранський опуститься у другу середню вагу
    Український боксер В'ячеслав Шабранський (19-3, 17 КО) повідомив, що повернеться на ринг у червні-липні цього року, але вже в другій середній вазі. Про це він розповів в інтерв'ю playitpk.co. «Я повернулся на ринг в червні або в липні. Наразі я важу 84 кілограми. Раніше під час перерви між боями я важив близько 93 кіло, а зараз всього лише
    • Сьогодні, 09:54
    • Розсилка
    В'ячеслав Шабранський
    В'ячеслав Шабранський

    Шабранський опуститься у другу середню вагу

    Український боксер В'ячеслав Шабранський (19-3, 17 КО) повідомив, що повернеться на ринг у червні-липні цього року, але вже в другій середній вазі.

    Про це він розповів в інтерв'ю playitpk.co.

    «Я повернулся на ринг в червні або в липні. Наразі я важу 84 кілограми. Раніше під час перерви між боями я важив близько 93 кіло, а зараз всього лише 84, таким чином, я вже скинув 20 фунтів. Відчуваю себе зовсім по-іншому», - повідомив він.

    Останній бій українець провів в напівважкій вазі за пояс WBO, програвши нокаутом Сергію Ковальову.

    Раніше стало відомо, що В'ячеслав Шабранський піднявся з 13-го рядка на дев'ятий за версією WBC.


    Джерело: xsport.ua

    бокс
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