Український боксер повернеться на ринг влітку
- Сьогодні, 09:54
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Розсилка
В'ячеслав Шабранський
Шабранський опуститься у другу середню вагу
Український боксер В'ячеслав Шабранський (19-3, 17 КО) повідомив, що повернеться на ринг у червні-липні цього року, але вже в другій середній вазі.
Про це він розповів в інтерв'ю playitpk.co.
«Я повернулся на ринг в червні або в липні. Наразі я важу 84 кілограми. Раніше під час перерви між боями я важив близько 93 кіло, а зараз всього лише 84, таким чином, я вже скинув 20 фунтів. Відчуваю себе зовсім по-іншому», - повідомив він.
Останній бій українець провів в напівважкій вазі за пояс WBO, програвши нокаутом Сергію Ковальову.
Раніше стало відомо, що В'ячеслав Шабранський піднявся з 13-го рядка на дев'ятий за версією WBC.
Джерело: xsport.ua