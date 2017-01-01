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    Український боксер програв росіянину бій за титул чемпіона світу (відео)

    Росіянин отримав дострокову перемогу у 2-му раунді нокаутом
    Російський боксер Сергій Ковальов здобув перемогу над українцем В'ячеславом Шабранським і став регулярним чемпіоном світу з боксу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації. В'ячеслав Шабранський почав впевнено, і навіть один раз добре потрапив джебом. Але потім трапилися відразу 2 нокдауни у українця. Причому, не так уже й
    • Вчора, 09:01
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    Сергій Ковальов та В'ячеслав Шабранський

    Росіянин отримав дострокову перемогу у 2-му раунді нокаутом

    Російський боксер Сергій Ковальов здобув перемогу над українцем В'ячеславом Шабранським і став регулярним чемпіоном світу з боксу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації.

    В'ячеслав Шабранський почав впевнено, і навіть один раз добре потрапив джебом. Але потім трапилися відразу 2 нокдауни у українця. Причому, не так уже й сильно бив Ковальов, але В'ячеслав обидва рази вставав на коліно.

    У другому раунді росіянин нокаутував українця, після чого рефері вирішив зупинити бій.

    «Спасибі всім за підтримку, я це зробив, я знову став чемпіоном, я повернувся», - сказав Ковальов.

    Поєдинок пройшов у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Гарден».

    бокс
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