Український боксер програв росіянину бій за титул чемпіона світу (відео)

Росіянин отримав дострокову перемогу у 2-му раунді нокаутом

Російський боксер Сергій Ковальов здобув перемогу над українцем В'ячеславом Шабранським і став регулярним чемпіоном світу з боксу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації. В'ячеслав Шабранський почав впевнено, і навіть один раз добре потрапив джебом. Але потім трапилися відразу 2 нокдауни у українця. Причому, не так уже й



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Сергій Ковальов та В'ячеслав Шабранський

Росіянин отримав дострокову перемогу у 2-му раунді нокаутом

Російський боксер Сергій Ковальов здобув перемогу над українцем В'ячеславом Шабранським і став регулярним чемпіоном світу з боксу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації.

В'ячеслав Шабранський почав впевнено, і навіть один раз добре потрапив джебом. Але потім трапилися відразу 2 нокдауни у українця. Причому, не так уже й сильно бив Ковальов, але В'ячеслав обидва рази вставав на коліно.

У другому раунді росіянин нокаутував українця, після чого рефері вирішив зупинити бій.

«Спасибі всім за підтримку, я це зробив, я знову став чемпіоном, я повернувся», - сказав Ковальов.

Поєдинок пройшов у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Гарден».