Український боксер Сіллах був жорстко нокаутований у Москві (відео)
- Вчора, 22:08
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Розсилка
Ісмаїл програв нокаутом у першому ж раунді у поєдинку з Олексієм Папіним
Кар'єра українського важковаговика (до 90,7 кг) Ісмаїла Сіллаха (25-4, 19 КО) на серйозному рівні практично закінчена.
Боєць, який колись подавав надії, був найжорстокішим чином «вирубаний» за кілька хвилин першого раунду російським проспектом Олексієм Папіним (9-0, 8 КО).
Після неквапливого початку без особливо активних дій з обох сторін, коли Олексій мало що викидав, а Ісмаїл почав хизуватися опущеними руками, практично перша ж серйозна атака господаря рингу привела до того, що Сіллах був відкинутий на канати лівим прямим у голову.
Він зумів піти вправо, але тут же був забитий серією ударів у кутку до втрати свідомості та падіння на настил рингу обличчям вперед.
Глухий нокаут, з якого Ісмаїла виводили кілька хвилин.
Це четверта дострокова поразки Ісмаїла. Всі нокаути він отримав у боях з боксерами з РФ, інформує vringe.com.