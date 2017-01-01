Український боксер Сіллах був жорстко нокаутований у Москві (відео)

Ісмаїл програв нокаутом у першому ж раунді у поєдинку з Олексієм Папіним

Кар'єра українського важковаговика (до 90,7 кг) Ісмаїла Сіллаха (25-4, 19 КО) на серйозному рівні практично закінчена. Боєць, який колись подавав надії, був найжорстокішим чином «вирубаний» за кілька хвилин першого раунду російським проспектом Олексієм Папіним (9-0, 8 КО). Після неквапливого початку без особливо активних дій з обох



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Ісмаїл Сіллах

Ісмаїл програв нокаутом у першому ж раунді у поєдинку з Олексієм Папіним

Кар'єра українського важковаговика (до 90,7 кг) Ісмаїла Сіллаха (25-4, 19 КО) на серйозному рівні практично закінчена.

Боєць, який колись подавав надії, був найжорстокішим чином «вирубаний» за кілька хвилин першого раунду російським проспектом Олексієм Папіним (9-0, 8 КО).

Після неквапливого початку без особливо активних дій з обох сторін, коли Олексій мало що викидав, а Ісмаїл почав хизуватися опущеними руками, практично перша ж серйозна атака господаря рингу привела до того, що Сіллах був відкинутий на канати лівим прямим у голову.

Він зумів піти вправо, але тут же був забитий серією ударів у кутку до втрати свідомості та падіння на настил рингу обличчям вперед.

Глухий нокаут, з якого Ісмаїла виводили кілька хвилин.

Це четверта дострокова поразки Ісмаїла. Всі нокаути він отримав у боях з боксерами з РФ, інформує vringe.com.