Український центровий визнаний MVP туру чемпіонату Іспанії
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Українець став найрезультативнішим гравцем матчу
Sport.ua
Володимир Герун оформив дабл-дабл
Український центровий «Бреогана» Володимир Герун визнаний MVP 20-го туру чемпіонату Іспанії.
Герун зіграв 25 хвилин у матчі з «Мурсією» (77:73), набрав 20 очок, зробив 10 підборів та 3 блок-шоти.
¡@VolodymyrGerun, Jugador de la Jornada!— Liga Endesa (@ACBCOM) 10 лютого 2019 р.
3️⃣7️⃣ valoración
2️⃣0️⃣ puntos
1️⃣0️⃣ rebotes#LigaEndesa pic.twitter.com/IH0GBtakWs
Герун оформив дабл-дабл, а також став найрезультативнішим гравцем матчу. Рейтинг ефективності склав «+37».
Зараз «Бреоган» займає 14-е місце в чемпіонаті Іспанії.