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    Український центровий визнаний MVP туру чемпіонату Іспанії

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    Українець <span class="tlid-translation translation"><span title="">став</span> <span title="">найрезультативнішим</span> <span title="">гравцем</span> <span title="">матчу</span><span title=""></span></span> - Український центровий визнаний MVP туру чемпіонату Іспанії
    Українець став найрезультативнішим гравцем матчу
    Sport.ua

    Володимир Герун оформив дабл-дабл

    Український центровий «Бреогана» Володимир Герун визнаний MVP 20-го туру чемпіонату Іспанії.

    Герун зіграв 25 хвилин у матчі з «Мурсією» (77:73), набрав 20 очок, зробив 10 підборів та 3 блок-шоти.

    Герун оформив дабл-дабл, а також став найрезультативнішим гравцем матчу. Рейтинг ефективності склав «+37».

    Зараз «Бреоган» займає 14-е місце в чемпіонаті Іспанії.


    баскетбол
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