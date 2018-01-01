Український форвард Сергій Кузнєцов став гравцем «Балкан»

Сергій провів 75 матчів у чемпіонаті України і забив 27 голів

«Балкани» на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з нападником Сергієм Кузнєцовим. Деталі контракту не розголошуються. Головний тренер клубу з Першої ліги Андрій Пархоменко заявив, що Кузнєцов вже давно підтримував форму з його підопічними. Форвард відомий своїми виступами за «Ворсклу»,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Кузнєцов. Фото: ФК Металіст

Сергій провів 75 матчів у чемпіонаті України і забив 27 голів

«Балкани» на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з нападником Сергієм Кузнєцовим.

Деталі контракту не розголошуються. Головний тренер клубу з Першої ліги Андрій Пархоменко заявив, що Кузнєцов вже давно підтримував форму з його підопічними.

Форвард відомий своїми виступами за «Ворсклу», «Карпати», «Севастополь», «Говерлу» та «Металіст». Сергій провів 75 матчів у чемпіонаті України і забив 27 голів.

Джерело: Футбол 24