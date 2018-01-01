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    Український форвард Сергій Кузнєцов став гравцем «Балкан»

    Сергій провів 75 матчів у чемпіонаті України і забив 27 голів
    «Балкани» на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з нападником Сергієм Кузнєцовим. Деталі контракту не розголошуються. Головний тренер клубу з Першої ліги Андрій Пархоменко заявив, що Кузнєцов вже давно підтримував форму з його підопічними. Форвард відомий своїми виступами за «Ворсклу»,
    • Сьогодні, 17:28
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    Сергій Кузнєцов. Фото: ФК Металіст
    Сергій Кузнєцов. Фото: ФК Металіст

    Сергій провів 75 матчів у чемпіонаті України і забив 27 голів

    «Балкани» на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з нападником Сергієм Кузнєцовим.

    Деталі контракту не розголошуються. Головний тренер клубу з Першої ліги Андрій Пархоменко заявив, що Кузнєцов вже давно підтримував форму з його підопічними.

    Форвард відомий своїми виступами за «Ворсклу», «Карпати», «Севастополь», «Говерлу» та «Металіст». Сергій провів 75 матчів у чемпіонаті України і забив 27 голів.

    Джерело: Футбол 24

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