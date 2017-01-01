Український форвард з Другої ліги зацікавив клуб Ліги Європи

Мова йде про нападника ФК «Львів» Сергія Кисленка, який цікавиться «Шериф» із сусідньої Молдови

Форвард ФК «Львів» Сергій Кисленко потрапив до сфери інтересів молдовського «Шерифа». Наразі 19-річний нападник є одним із топ-бомбардирів Другої ліги України, добре проявляючи себе і в кубкових поєдинках. Вже у середу скаут «Шерифа» відвідає матч чвертьфіналу Кубку України ФК «Львів» - СК