Український форвард з Другої ліги зацікавив клуб Ліги Європи
- Сьогодні, 08:25
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Мова йде про нападника ФК «Львів» Сергія Кисленка, який цікавиться «Шериф» із сусідньої Молдови
Форвард ФК «Львів» Сергій Кисленко потрапив до сфери інтересів молдовського «Шерифа».
Наразі 19-річний нападник є одним із топ-бомбардирів Другої ліги України, добре проявляючи себе і в кубкових поєдинках.
Вже у середу скаут «Шерифа» відвідає матч чвертьфіналу Кубку України ФК «Львів» - СК «Дніпро-1», щоб скласти остаточне враження про форварда, інформує Footballtransfer.
Зауважимо, що ФК «Львів» першу частину сезону завершив на четвертому місці, маючи 25 очок після 17-ти поєдинків.
Кисленко відіграв у всіх цих матчах, забивши 7 м’ячів. Команда загалом відзначилася 20 разів.
Нагадаємо, ФФУ попросила «Шахтар» і ще три клуби, серед яких і «Львів», вийти на матчі у спеціальних футболках на підтримку воїнів АТО.